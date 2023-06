Herzogenburg plant große Ausstellung

Ob renommierte Künstler oder ungeschliffene, künstlerische Rohdiamanten – gemeinsam soll eine Ausstellung von Herzogenburger Künstlern und Künstlerinnen gestaltet werden. Wer in Herzogenbug wohnt, selbst künstlerisch tätig ist und die Gelegenheit nutzen will, seine Werke einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren will, der schickt Fotos von drei eigenen ausgewählten Werken per Mail an kultur@gde.herzogenburg.at. Es können die Fotos der Werke auch während der Öffnungszeiten im Tourismusbüro mit den Kontaktdaten – Name und Telefonnummer – abgegeben werden. Diese müssen nicht zwingend für die Ausstellung ausgewählt werden, sollen aber die Richtung, die Einflüsse und den Stil des Künstlers erkennen lassen. Zugelassen sind auch Fotografien, sofern sie einen künstlerischen Aspekt beinhalten, sowie Skulpturen. Einsendeschluss ist Freitag, 30. Juni. Eine Jury aus renommierten Künstlern wird eine Auswahl treffen, danach werden die Auserwählten zu einer Vorbesprechung eingeladen. Die Gemeinschaftsausstellung wird im kommenden November und Dezember im Kulturzentrum Reitherhaus zu bewundern sein, die Vernissage ist für Freitag, 10. November, geplant.