Im Rahmen einer Online-Verleihung hat Klimaschutzministerin Leonore Gewessler vor wenigen Tagen das „Österreichische Umweltzeichen“ an 14 Unternehmen vergeben. Drei dieser Vorzeigebetriebe in Sachen Nachhaltigkeit kommen aus NÖ: die Druckerei Dockner in Kuffern (Dockner druck@medien), die Slipeinlagen-Manufaktur Wollke in Lunz/See und die Werbeagentur am-teich in St. Pölten. Sie setzen ein Zeichen, dass jedes Unternehmen einen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann.

„Dass umweltbewusstes Handeln in jeder Branche umsetzbar ist, zeigt sich an den ausgezeichneten Organisationen. Die Gestaltung einer klimafreundlichen Zukunft ist für uns alle eine der wichtigsten Aufgaben. Wir brauchen Unternehmen, die sich mit Weitblick für den Klimaschutz einsetzen und so eine nachhaltige Lebensgrundlage schaffen. Das ,Österreichische Umweltzeichen‘ bietet dafür eine verlässliche Orientierung“, erklärte Klimaschutzministerin Gewessler.

„Chemiefreie und somit umweltbewusste Herstellung von Druckprodukten ist für uns schon seit langer Zeit (öko)logisch!“, betont Bernhard Dockner, Geschäftsführer und Juniorchef des ausgezeichneten Unternehmens. Man produziere nachhaltig und ressourcenschonend und beweise damit, dass gelebter Umweltschutz auch jenseits von Zertifizierungen möglich sei.

Gleichgewicht in der „Grünen Stube“

Diese „nachhaltige Produktion“ ist beim Familienbetrieb mehr als ein Schlagwort, wie Bernhard Dockner mit mehreren Beispielen veranschaulicht.

Die Druckfarben auf Pflanzenölbasis gehören zum Grundinventar. „Selbstverständlich produzieren wir ohne den Einsatz von Isopropylalkohol und verzichten bei der Druckplattenerstellung bereits seit 2007 zu 100 Prozent auf Chemie“, so Dockner.

Das verwendete Papier stammt aus nachhaltiger Bewirtschaftung und wird ausschließlich von österreichischen Firmen bezogen.

80 Prozent der Mitarbeiter kommen aus unmittelbarer Nähe zur Arbeit; zum Teil zu Fuß oder mit dem Rad. Der Großteil des Teams sei bereits seit vielen Jahrzehnten im Unternehmen tätig und trage somit zum natürlichen Gleichgewicht der „Grünen Stube“ bei.

Nachhaltigkeit werde jedoch nicht allein an umweltbewussten Leistungen gemessen. Bernhard Dockner: „Unter Nachhaltigkeit verstehen wir auch die Liebe zur Natur, den achtvollen und schätzenden Umgang mit unseren Kunden und unseren Mitarbeitern, das gemeinsame tägliche Miteinander, welches in einer hektischen Arbeitswelt oft zur Geduldsprobe werden kann, die Lehrlingsausbildung sowie die Weiterbildung und Schulung der Mitarbeiter.“

Der Lohn für die Anstrengungen sind Preise: Für das Ausbildungskonzept gab es bereits zwei Mal die „Ausbildnertrophy“ in der Sparte „Information & Consulting“. Das Land NÖ zeichnete das Unternehmen als „Frauen- & familienfreundlichsten Betrieb“ aus. Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort nominierte die Firma als Finalisten beim Staatspreis in der Kategorie „KnewLedge - Human Resources Development“.