„Es war ein echt geiles Gefühl, bei so was dabei zu sein, das erlebt man nicht alle Tage“, ist Manuel Fahrnecker begeistert. Der Kufferner erreichte bei den Berufseuropameisterschaften EuroSkills in Budapest die Silbermedaille im Beruf Schwerfahrzeugtechnik. Nur Simon Rüedi aus der Schweiz musste er den Vortritt lassen. Dass er bei seinem ersten Antreten gleich den zweiten Platz erreicht, damit hat Fahrnecker nicht gerechnet. „Ein Platz unter den Top-Ten wäre super gewesen, dass es gleich ein Stockerlplatz wird, ist natürlich toll“, freut sich der Kufferner, der bei der Firma Pamberger Landmaschinentechnik GmbH in Obritzberg arbeitet.

Besonders herausfordernd war für ihn, dass ihn bei den verschiedenen Stationen Leute beim Arbeiten beobachtet haben. „Ich mag es normal gar nicht, wenn mir jemand über die Schulter schaut, aber nach einiger Zeit habe ich mich darauf eingestellt und mir auch Ohrenstöpsel besorgt, damit ich nicht abgelenkt werde“, sagt Fahrnecker. Insgesamt fünf Stationen in den Bereichen Klimaanlage, Elektrik, Hydraulik, Motortechnik und Getriebetechnik musste der 23-Jährige bewältigen.

Drei Prämierungen für den Bezirk

Bei den Berufseuropameisterschaften in Budapest holte das Team Austria insgesamt 21 Medaillen. Die 43 Teilnehmer erzielten insgesamt vier Gold-, 14 Silber- und drei Bronzemedaillen. Zudem gingen neun „Medallions for Excellence“ an Österreich. Das Team Austria ist damit Vize-Europameister hinter Russland und die beste EU-Nation. Aus dem Bezirk St. Pölten konnten Bodenleger Benjamin Schindelars aus Rabenstein eine Silbermedaille und Rezeptionist Oliver Klocke aus Purkersdorf ein „Medallion for Excellence“ holen.