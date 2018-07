Manuel Fahrnecker aus Kuffern hat sich, wie ausführlich berichtet, für die Berufseuropameisterschaften (EuroSkills) qualifiziert, die Ende September in Budapest stattfinden werden. Er startet im Bewerb Schwerfahrzeugtechnik. Gemeinsam mit dem ebenfalls qualifizierten Philipp Lackner aus Münichreith (Bezirk Melk; Bewerb Lkw-Technik) erhielt Fahrnecker vor wenigen Tagen die passenden Profi-Werkzeuge.

Zur Verfügung gestellt werden diese Werkzeuge von der Firma Würth. Die Übergabe fand an der Landesberufsschule Mistelbach statt, weil von dort die Experten beiden EuroSkills-Teilnehmer kommen. Werner Seltenhammer und Jürgen Kraft bereiten das Duo auf die Europameisterschaften in Ungarn vor.

„Qualitativ hochwertige Werkzeuge sind sehr wichtig, da sie ein schnelles und genaues Arbeiten erleichtern“, weiß Philipp Lackner, der Österreich im September würdig vertreten will. „Ich hoffe, all mein Können und das Erlernte an den Bewerbstagen bestmöglich umsetzen zu können.“

„Sehr in die digitale Richtung entwickelt“

Auch Manuel Fahrnecker will mit Präzisionswerkzeugen die optimale Grundlage für ein erfolgreiches Abschneiden in Budapest schaffen. Der 23-Jährige und sein Experte Werner Seltenhammer legen in der Vorbereitung neben handwerklichem Training auch großes Gewicht auf digitale Fertigkeiten: „Der Beruf hat sich in den vergangenen Jahren sehr in die digitale Richtung entwickelt. Fast alle Einrichtungen an den heutigen Maschinen werden digital gesteuert. Somit ist es für die Fachkräfte notwendig, mit der EDV gut umgehen zu können“, erklärt Seltenhammer.

Er schränkt jedoch ein: „Aber da es sich um Baumaschinen und Landmaschinen handelt, wird immer ein mechanischer Arbeitsanteil bleiben. Diese Arbeiten kann auch in Zukunft kein Computer übernehmen, das kann nur ein Techniker erledigen.“