Die Dorfgemeinschaft Kuffern lädt zum Kellergassenfest von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. September, ein.

Am Freitag beginnt man ab 17 Uhr. Am Samstag geht es ab 15 Uhr los. Der Bummelzug fährt an diesem Tag von 17 bis 20 Uhr. Am Sonntag ist Beginn ab 9 Uhr mit einem Wortgottesdienst in der Kirche in Kuffern. Anschließend beginnt der Kellergassenfestbetrieb mit Bummelzug von 14 bis 17 Uhr.

Für das leibliche Wohl ist an allen drei Tagen mit regionalen Schmankerl bestens gesorgt, ebenso stehen Gratis-Luftburgen zur Verfügung.

Im Zuge des Festes kann man auch den neuen Weinlehrpfad besichtigen, der eine Abtrennung zwischen Straße und Kellergasse darstellt. Vor wenigen Tagen wurden die Schilder, gefertigt worden von der Druckerei Dockner, montiert. Finanziert haben sie die Winzer Fahrnecker, Ettenauer, Gratzer, Wustbauer-Heiss und Aigner. Der Lehrpfad bietet vielfältige Infos rund um den Wein.