Die Ortsgruppe Statzendorf des Pensionistenverbandes feierte am vergangenen Samstag das zweite Spanferkelessen im Heurigenlokal der Familie Bauer in Weidling. 140 Portionen wurden genüsslich verzehrt. „Ein Dank gebührt den Helfern der Pensionisten sowie der Familie Bauer“, so Vorsitzender Ossi Eder.