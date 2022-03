Begeisterung bei Herzogenburger Frühlingskonzert

Werbung

„Es ist schön, dass beim Vogelgezwitscher von Strauss-Melodien wieder Frühlingsgefühle aufleben – und unsere Musiker sorgen dafür, dass keine Frühjahrsmüdigkeit aufkommt. Ein großes Danke an Philipp Gutmann für den ungebrochenen Willen, dieses Konzert zu veranstalten“, sagte Herzogenburgs Bürgermeister Christoph Artner beim Frühlingskonzert in der Anton-Rupp-Freizeithalle. Da brandete im Publikum frenetischer Applaus auf.

Eigentlich hätte das Konzert zu Neujahr stattfinden sollen, wurde aber pandemiebedingt in den Frühling verlegt. Philipp Gutmann, der Obmann des Herzogenburger Sinfonieorchesters, setzte alles daran, es abzuhalten – und es war gut so, denn es war, obwohl es doch einige leere Plätze gab, ein Riesenerfolg.

Das Orchester hatte in der Besetzung einige Corona-Ausfälle, aber es ging alles glatt über die Bühne; auch dank des langjährigen Dirigenten und musikalischen Leiters Sándor Balogh.

Das Publikum freute sich schon auf die Auftritte von Lena Stöckele und Daniel Gutmann, doch es fiel auch der Herzogenburger Bariton – und Bruder des Obmannes – Corona zum Opfer.

Der Obmann des Herzogenburger Sinfonieorchesters, Philipp Gutmann, freute sich über die gelungene Veranstaltung. Foto: Kopitz

Dankenswerterweise sprang kurzfristig Thomas Weinhappel ein, der zwar 2019 vom lyrischen zum dramatischen Bariton wechselte, wo er sich vor allem Wagner- und Beethoven-Arien widmet, aber in Herzogenburg gemeinsam mit der Sopranistin Lena Stöckele das Publikum mit dem Duett „Lippen schweigen“ aus Franz Lehars „Lustige Witwe“ begeisterte.

Durch das Programm führte gekonnt wie immer Stiftsdechant Mauritius Lenz: „Wir dürfen uns den Genuss von Musik hingeben, während wo anders die Bomben fallen.

Christa Herzberger, die in Vertretung von Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger kommen war, das Konzert fand in Kooperation mit der Caritas statt, – bedankte sich für die Spenden, die in die Box im Foyer der Halle geflossen sind: „Die Not von Millionen Menschen verschärft sich stündlich.“

Unter den vielen Besuchern sah man neben Gemeindevertretern wie Vizebürgermeister Richard Waringer, Kurt Schirmer, Erich Hauptmann, Jörg Rohringer, Marco Simon, Romana Hiesleitner und Lukas Karner-Neumayer, auch Chorherrn Wolfgang Payrich, Rudi und Helga Singer, Renate Minarz und Margret Ambichl, Friedrich und Maria Stefan, Otto und Erna Schandl, Sylvia und Christian Müller, Bettina und Jörg Biehl.

