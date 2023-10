Bestseller-Autorin las im Herzogenburger Reitherhaus

Sehr gut besucht – hauptsächlich von Frauen, die Männer konnte man an einer Hand abzählen – war am vergangenen Freitag die Lesung im Herzogenburger Kulturzentrum Reitherhaus von Bestseller-Autorin Beate Maly. Sie schrieb nicht nur nur zahlreiche Kinderbücher und historische Romane, sondern auch viele Krimis, denn auch unter den Pseudonymen Laura Baldini und Lena Jansen bietet sie unter anderem Tod in Baden, Tod am Semmering, Tod an der Wien, Mord im Auwald, Mord auf dem Eis, Mord auf der Donau und Mord auf der Trabrennbahn an.

Den beruflichen Werdegang begann Beate Maly in der Pädagogik, sie absolvierte eine Ausbildung zur Kindergartenpädagogin, arbeitete als Kindergärtnerin und holte später ein Masterstudium an der Universität Wien nach. Neben Kindergeschichten veröffentlichte Maly auch pädagogische Fachbücher. Ihr erster historischer Roman mit dem Titel „Die Hebamme von Wien“ erschien 2008. Ihm folgten weitere historische Bücher, die vorwiegend in ihrer Geburtsstadt Wien spielen.

In Herzogenburg lauschten unter anderem Annemarie Schneider, Romy Eisner, Renate Haindorfer sowie Sylvia Karner vom Winzerhaus Karner in Ederding, die anschließend bei freiem Eintritt ein Buffet und eine Weinverkostung anbot.