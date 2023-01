Herzogenburg startete mit Musik ins neue Jahr

Werbung

Einmal im Jahr verwandelt sich die Sporthalle in Ossarn in einen Konzertsaal. Am vergangenen Sonntag war es wieder soweit: Das Neujahrskonzert des Herzogenburger Sinfonieorchesters fand zum „richtigen“ Termin statt. 2021 ist das Konzert ganz ausgefallen und im vergangenen Jahr wurde es in den Frühling verlegt.

Obmann Philipp Gutmann, der im Orchester auch die 1. Violine spielt, begrüßte die zahlreichen Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur und bedankte sich bei den Sponsoren, die das Konzert finanziell unterstützten. „Starten wir mit Optimismus ins neue Jahr – ich wünsche Ihnen einen besonderen Musikgenuss“, so Moderator Mauritius Lenz, der wie immer gekonnt durch das Programm führte und Interessantes über die Arien und Operettenmelodien erzählte, die zu hören waren.

Gesangssolisten waren ein besonderes Zuckerl

Vom Julius Fuciks „Einzug der Gladiatoren“ über Johann Strauss‘ „Frühlingsstimmenwalzer“ bis zum Duett aus Franz Lehars Operette „Land des Lächelns“ war alles dabei. Ein besonderes Programmzuckerl waren die beiden Gesangssolisten, die Sopranistin Amélie Hois und der Bass-Bariton Daniel Gutmann, die mit Riesenapplaus empfangen wurden und auch das Publikum nicht enttäuschten.

Unter den vielen Besuchern sah man auch Bürgermeister Christoph Artner und seinen Vize Richard Waringer mit einigen Stadt- und Gemeinderäten, Chorherrn Wolfgang Payrich, die Banker Walter Dörflinger, Martin Groiss, Rudi Singer und Wolfgang Keiblinger, die Druckexperten Bernhard und Ingeborg Dockner, Musikschuldirektor Andreas Gallauner sowie Werner Hackl, der zum ersten Mal nicht im Orchester mitspielte, sondern im Publikum saß.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.