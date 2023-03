Herzogenburger Künstler Georg Pummer: Von Köln bis Manchester

Auf eine erfolgreiche Zeit kann der Künstler Georg Pummer zurückblicken. So waren seine Bilder in den vergangenen beiden Jahren auf Kunstmessen und Ausstellungen in Hamburg, München, Karlsruhe, Köln, Brüssel und Frankfurt zu sehen. Neben Ausstellungen in Deutschland gibt es auch Teilnahmen in Luxemburg und Barcelona. Auch heuer hat Pummer viel vor: Derzeit sind neue Arbeiten für seine Galerie in Manchester in Arbeit, mit der er im Vorjahr große Erfolge feiern konnte.

