Purer Kulturgenuss in der Region Herzogenburg

Sommer, Sonne, Ferien! Und viel Kultur, denn in der Region wird der Reigen an Veranstaltungen in der Urlaubszeit nicht heruntergeschraubt.

Unter der Schirmherrschaft des Kulturreferats der Stadtgemeinde gibt es im Sommer eine neue Konzertreihe, bei der heimische Künstler ein Heimspiel haben. „Die Initiative dazu kam von Martin Arnold, der an unserer Musikschule unterrichtet. Er wohnt in Mödling, wo es eine ähnliche Reihe gibt und schlug vor, so etwas auch in Herzogenburg auszuprobieren“, schildert Kulturstadtrat Kurt Schirmer junior. Auftakt ist bereits am Donnerstag, 6. Juli. Ab 20 Uhr – Einlass ab 19 Uhr – gibt es im Hof des Kulturzentrums Reitherhaus das Konzert „Homebase“ mit Robin Gadermaier, Dina Höblinger und Martin Arnold. Das Bassspiel des Ausnahmetalentes Robin Gadermaier im Dialog mit Saxofon und Flöte von Martin Arnold – verbunden durch die Stimme von Dina Höblinger – verschmelzen dabei zu einer „Cuvee Musical“. Bei Schlechtwetter findet das Konzert im Sparkassensaal statt.

Eintritt: zwölf Euro, freie Platzwahl, 50 Prozent Ermäßigung für Schüler bis 18 Jahre, Lehrlinge, Studenten und Präsenzdiener (mit Ausweis).

Weiter geht es exakt eine Woche danach: Am Donnerstag, 13. Juli, gastieren unter dem Titel „Asoda“ Joachim Riegler und Simon Schardinger im Hof des Kulturzentrums Reitherhaus. Einlass ist wieder ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Viele Musikbegeisterte warten schon jedes Jahr auf das Ost-West-Musikfest, das auch heuer wieder den Sommer über bis zum Abschlusskonzert am 15 Oktober in stimmungsvollen historischen Räumen wie in der Villa im Südpark in St. Pölten, im Schloss Heiligenkreuz-Gutenbrunn und in der Stiftskirche in Göttweig über die Bühne geht. Hier präsentieren sich international angesehene Künstler und Ensembles in einer abwechslungsreichen Konzertreihe.

Fünf der insgesamt zehn Konzerte finden in Heiligekreuz-Gutenbrunn statt – Start war dabei am vergangenen Sonntag mit dem „Paganini der Posaune“, wobei Kiril Ribarski an der Posaune und Milica Sperovik-Ribarski am Klavier Werke von Chopin, Ravell, Piazolla und De Falla spielten. Am Sonntag, 16. Juli, geht es mit dem „Romantischen Salon“ weiter. Die Sopranistin Jolantha Stanelyte, Guido Galaterio am Klavier und Jose Luis Pantoja an der Violine bringen die Werke von Rachmaninov, Puccini, Cilea und Mascagni zu Gehör.

Das Ost-West-Musikfest wurde 1987 mit der Idee der Überwindung des „Eisernen Vorhanges“ und des internationalen Kulturaustausches gegründet, seither finden jährlich im Sommer sowohl im Zeichen der künstlerischen Verständigung von Ost und West als auch im Zeichen der Jugendförderung erstklassige Meisterkonzerte. Die Förderung von Kindern und Jugendlichen ist dem Gründer und künstlerischen Leiter, Gernot Winischhofer, ein besonderes Anliegen, da eine musikalische Ausbildung einen wesentlichen Beitrag zur positiven Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit leisten kann.

Das Sommerkino in der Stiftsstadt feiert heuer sein 20-Jahr-Jubiläum. Am Donnerstag, 27., Freitag, 28., und Samstag, 29. Juli wird im Hof des Kulturzentrums Reitherhaus jeweils ab 20.30 Uhr ein Streifen gezeigt (Einlass: 19.30 Uhr). Am Donnerstag steht die Komödie „Vier Wände für zwei“, am Freitag die Komödie „Rotzbub – der Deix-Film“ und am Samstag die Komödie „Monsieur Claude und sein großes Fest“ auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.

Nach einer erfolgreichen ersten Saison für das neue Intendantenteam unter Sophie Melichar und Stadtrat Andreas Rauscher stehen bereits die Kultursommerereignisse 2023 in den Startlöchern. Auch heuer wurde ein vielseitiges Programm für das Publikum zusammengestellt. Pünktlich zu Ferienbeginn findet die erste Veranstaltung statt. Jazzklänge wird es am 8. Juli von der Steirerin Simone Kopmajer im Schloss Traismauer zu hören geben.

„Für das Konzert von Tina Naderer am 22. Juli haben wir uns für Familien etwas Besonderes ausgedacht. Kinder und Jugendliche haben bei diesem Konzert freien Eintritt. Wir möchten dadurch Kinder und Jugendliche für unser Kulturangebot begeistern“, freut sich Bürgermeister Herbert Pfeffer schon jetzt auf den Saisonstart des Traismauer Kultursommers 2023.

Heuer erwartet die Gäste wieder ein unterhaltsamer und abwechslungsreicher Kultursommer im Schloss und in der Fine-Art-Galerie. Der Kultursommer holt Künstler aus Österreich auf die heimische Bühne im eindrucksvollen und intimen Rahmen des Schlosses. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr. „Nach Simone Kopmajer folgen Marina & The Kats am 15. Juli, das Tina-Naderer-Duo am 22. Juli, Erika Pluhar am 12. August sowie Wolfgang Böck & Adi Hirschal am 26. August“, freuen sich Intendantin Sophie Melichar und Kulturstadtrat Andreas Rauscher. Die Veranstaltungsreihe wird, wie in den vergangenen Jahren, mit dem Abend in der Fine-Art-Galerie (10er- Haus) im wunderschönen Ambiente abgeschlossen.

Tickets können in der Trafik Poyntner beim Kreisverkehr oder in der Infostelle Traismauer (tourismusinfo@schloss-traismauer.at 02783/8555) sowie im Onlineshop unter www.weinartzone.at/kultursommer erworben werden.

Wie in jedem Sommer gibt es auch heuer wieder ein Kulturfest der Lebensfreude im Schloss Walpersdorf. 2023 ist es großteils dem herausragenden Künstler, Dirigenten und Geiger Emmanuel Tjeknavorian gewidmet. „Wir freuen uns sehr auf seine enorme künstlerische Vielseitigkeit, wie immer werden wunderbare Künstler ein vielfältiges Programm gestalten, wobei auch die Kulinarik der Region zu einem Fest für alle Sinne beiträgt. Wir laden bereits jetzt alle Generationen herzlich ein, mit uns unbeschwerte und erlebnisreiche Stunden auf Schloss Walpersdorf in sommerlicher Lebensfreude zu genießen“, so Obmann Stephan Frotz und künstlerischer Leiter Harald Kosik.

Die festliche Eröffnung ist am Samstag, 22. Juli, um 18 Uhr im Festsaal. Gemeinsam mit seiner Wunschformation von ausgewählten Künstlerfreunden – Marie-Therese Schwöllinger an der Violine, Benedict Mitterbauer, Viola sowie Jeremias Fliedl und Jakob Stepp am Violoncello – stellt Emmanuel Tjeknavorian an der Violine deren Sicht auf eines der wohl prächtigsten Kammermusikwerke der Musikgeschichte dar: das C-Dur Streichquintett von Franz Schubert. Nach dem Konzert gibt es beim „Aufspiel“ im Schlosshof eine Hommage an das traditionelle Wiener Lied, mit Bariton Daniel Gutmann und dem Trio Hojsa-Koschelu.

Am Sonntag, 23. Juli, bringt das Ensemble des Herzogenburger Motettenchors unter der Leitung von Otto Schandl Antonio Caldaras Missa in G-Dur. Um 11 Uhr präsentiert dann bei der Sonntagsmatinee im Festsaal Emmanuel Tjeknavorian mit seinem neugegründeten Matrix Orchestra einen eigenen Klangkörper von außergewöhnlichen Musikfreunden. Der hervorragende junge österreichische Cellist Jeremias Fliedl ist erstmals im Festsaal mit Tschaikowskys Variationen über ein Rokoko-Thema für Violoncello und Orchester zu Gast.

Infos und Kartenreservierungen unter www.schlosskonzerte-walpersdorf.at, Infos unter 0677/61969242.