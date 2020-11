„Pummers Werke erobern Deutschland“ titelte die NÖN im November des Vorjahres, als das künstlerische Aushängeschild der Stiftsstadt auf den Kunstmessen von München über Frankfurt bis Hamburg seine Werke zeigte. Und auch heuer war Georg Pummer sowohl bei der „Artmuc“ in München als auch bei der „Discovery Art Fair“ in Frankfurt, der Entdeckermesse für zeitgenössische Kunst, vertreten. Er präsentiert dort nicht nur sein ArtBook zur aktuellen Porträt-Serie „Deep Reflections“, sondern auch sein erstes männliches Porträt. „Es war eine tolle Zusammenarbeit mit dem Boxer Alem Begic aus München, der in jeder freien Minute für sein nächstes Ziel trainiert, Box-Weltmeister zu werden“, erklärt Pummer.

„München war krass. Nach acht Monaten Zwangspause gab es Ende Oktober die zehnte Ausgabe dieser Kunstmesse, die die rund 80 Künstler mit Kunstinteressierten und Galeristen verbindet. Hier bekommt man nicht nur zeitgenössische Kunst zu sehen, man kommt auch mit den Künstlern ins Gespräch und kann sie über ihre Arbeit ausquetschen. Heuer herrschten strenge Richtlinien, es war nur ein gewisses Kontingent an Besuchern zugelassen und die Leute standen oft in Schlangen angestellt“, schildert Georg Pummer, der sich nicht sicher war, ob er bei der anschließenden „Discovery Art Fair“ in Frankfurt dabei sein kann, denn inzwischen war NÖ als Risikogebiet eingestuft worden.

„An den ersten beiden Tagen war nicht viel los“

Doch er bekam eine Ausnahmeregelung und durfte für 48 Stunden nach Frankfurt. „Obwohl diese innovative Messe eine wichtige Rolle auf dem sich ständig wandelnden Kunstmarkt spielt, bei der man neue Partner findet und Verkäufe tätigt, war heuer – zumindest an den beiden ersten Tagen nicht viel los, was ich sehr schade fand. Die deutsche Gründlichkeit bezüglich strenge Regelung und starke Hygiene-Maßnahmen haben viele Menschen vom Besuch abgehalten“, so Pummer, für den solche Veranstaltungen sehr wichtig sind.