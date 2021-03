Weiterhin in der Warteschleife hängen die Kultur beziehungsweise kulturelle Veranstaltungen. „Ich bin in Bereitschaft“, sagt Allround-Entertainer Sacha Rier. Er hat im geschichtsträchtigen „Brauhaus“ in liebevoller Detailarbeit „Saschas Artzone II“ errichtet.

Mit ausgezeichnet besuchten Travestieshows ist im Vorjahr ein Teilbereich, der große Veranstaltungssaal, feierlich eröffnet worden. In den vergangenen Monaten wurde die Artzone weiterentwickelt und fast zur Gänze fertiggestellt. Einzig die neue rund 80 Quadratmeter große „Hochzeits–Suite“ ist noch in Umsetzung begriffen.

Der Platz neben Sascha Rier bleibt vorläufig leer. Dennoch ist der Entertainer optimistisch: „Ich bin überzeugt, dass wir Pandemie meistern werden.“ Günther Schwab

Zur Vorgeschichte: Im Jahr 2012 hatte Sascha Rier sein damaliges Atelier „Artzone“ am ehemaligen „Rack-Areal“ in der Herzogenburger Straße anlässlich der „Tage der offenen Ateliers und Galerien“ eröffnet. Mit der Errichtung des neuen Hofer- Marktes beim Saurierkreisverkehr im Jahr 2017 musste das ehemalige „Rack-Areal“, in dem das Atelier untergebracht war, ebenfalls geräumt werden.

Betrieb ist sehr gut angelaufen

Nach einiger Zeit der Suche wurde Sascha Rier nach einem neuen Ort für ein Atelier fündig und vor zwei Jahren kaufte er das geschichtsträchtige „Brauhaus“, das ehemalige Zistelberger-Gasthaus, in der Innenstadt. „Das Areal ist sehr weitläufig und bietet den gewünschten Platz für vielfältigste Kunstaktivitäten. Es war schon seit längerer Zeit eine Vision von mir, ein derartiges Zentrum zu schaffen, wo kreative Menschen, egal welchen Alters oder Ausbildung, sich künstlerisch entfalten können“, so Sascha Rier.

In den vergangenen eineinhalb Jahren wurden zahlreiche Arbeiten zur Schaffung der „Artzone II“ durchgeführt. Sowohl Shows als auch kulinarische Veranstaltungen sind im Vorjahr gut verlaufen. Dann kam Corona. Natürlich hat die Pandemie auch erhebliche Auswirkungen auf das Programm und die Showauftritte von Sascha Rier und seinem Team. Es gab zahlreiche Absagen und Verschiebungen.

„Bin überzeugt, dass wir die Pandemie meistern“

„Letztlich heißt es positiv denken und nach vorne schauen. Ich bin fest überzeugt, dass wir auch diese Pandemie gut meistern werden. In den vergangenen Wochen haben wir an dem neuen Programm gearbeitet und auch die Artzone auf Vordermann gebracht, sodass wir jederzeit Aufsperren können“, so der vielseitige Künstler.

Sascha Rier: „Sobald es die entsprechenden Öffnungsschritte gibt, werden wir sicherlich ein interessantes Programm für unsere Kunstfreunde bieten.“ Günther Schwab

Es gibt schon zahlreiche Anfragen hinsichtlich Hochzeiten und Geburtstagsfeiern, die in der „Artzone“ abgehalten werden können. Die ersten Erfahrungen aus den Feierlichkeiten im Vorjahr waren positiv, dementsprechend wurde das Angebot ausgebaut. „Künftig können von den Hochzeits- beziehungsweise Partygästen auch mehrere ursprünglich als Singlewohnungen gedachte Räumlichkeiten angemietet werden. Damit ist ein sicheres Heimkommen am nächsten Tag gewährleistet“, so Sascha Rier abschließend.

Nicht nur in der „Artzone“ hatte er einiges zu tun. Auch in Krems und im Weinviertel war Sascha Rier als Designer unterwegs und hat in den vergangenen Wochen ein Lokal und auch mehrere Zimmer in einem Hotel neu gestaltet.