„Klangliche Opulenz“ im Schloss Walpersdorf

„Klangliche Opulenz“ erwartet die Besucher des Konzerts am Samstag, 11. November, um 18 Uhr im Schloss Walpersdorf: edler Streicherklang und ein renommierter Meisterpianist. Angeführt vom zweifachen Echo-Klassik-Preisträger Linus Roth auf seiner Stradivari-Violine und dem österreichischen Pianisten Markus Schirmer am Bösendorfer, erklingt wieder vielgeliebte Kammermusik im Festsaal. Gemeinsam mit Yevgeny Chepovetsky an der Violine, Thomas Seldiz an der Viola und Matthias Bartolomey am Violoncello bringen sie Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierquintett in Es-Dur, Antonín Dvořáks Terzetto in C-Dur und Johannes Brahms Klavierquintett in f-Moll zu Gehör.

Weiter geht es am Sonntag, 12. November, um 15 Uhr. Für Kinder steht die musikalische Geschichte „Ach wie fein ist es daheim“ auf dem Programm. Das Schwein Sabrina fliegt, tanzt und galoppiert mit seinen tierischen Freunden, die von den drei Instrumenten Flöte, Cello und Klavier dargestellt werden. Das Trio Frizzante – das sind Doris Kitzmantel am Klavier, Marta Kordykiewicz am Violoncello und Marlies Gaugl an der Querflöte – erzählt gemeinsam mit der Schauspielerin Barbara Göbl-Kramer die Geschichte von einer dicken Freundschaft und der Tatsache, dass man mit seinen Kumpels durch dick und dünn gehen, seine Träume verwirklichen und viele gemeinsame Abenteuer erleben kann.

Infos und Karten gibt es unter 0677/61969242 oder info@schlosskonzerte-walpersdorf.at.