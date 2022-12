Klassik und Kabarett im Schloss Thalheim

Feliz Navidad, Christmas Blues und Leise rieselt der Schnee: Unter dem Motto „Our Favorite Christmas Songs“ teilten die „Schick Sisters“ gefühlvolle Eigenkompositionen, mitreißende Arrangements und traditionelle Weihnachtslieder mit dem Publikum und luden zum Mitsingen ein. Die drei Musiker-Schwestern Katharina, Christine und Veronika Schicho, die seit frühester Kindheit zusammen musizieren, begleiten ihren lockeren Dreigesang selbst mit Kontrabass, Violine, Gitarre und Klavier.

Im Rahmen des Weihnachtskonzertes präsentierte Stargeigerin Lidia Baich ihr zweites Programm als künstlerische Leiterin von Schloss Thalheim Classic: Neben dem bereits traditionellen Neujahrskonzert gibt es Klassik-Highlights mit Donka Angatscheva und der Premiere von „The Other Seasons“, aber auch Abwechslung mit dem Kabarettprogramm von Marco Pogo.

„Besucherzahlen steigen wieder“

Beim Muttertagskonzert präsentiert Kammersänger Michael Schade Mitglieder des Opernstudios der Wiener Staatsoper und im Rahmen des „La-Rose“-Open-Air-Festivals gastieren die Vereinigung des Wiener Staatsopernballetts, die Benefizgala von Clemens Unterreiner und das Amadeus-Big-Band-Projekt im Amphitheater von Schloss Thalheim.

Lidia Baich: „Es war angesichts der vielen Krisen auch wieder für die Künstler und Kulturveranstalter ein herausforderndes Jahr. Umso mehr freue ich mich, dass die Besucherzahlen wieder steigen und wir unseren Gästen ein abwechslungsreiches Programm 2023 präsentieren können.“

Beschwingt in das neue Jahr startet der Kulturverein mit dem Neujahrskonzert am Samstag, 7. Jänner. Die Sopranistin Jenifer Lary und der Bariton Michael Havlicek präsentieren ab 17 Uhr gemeinsam mit dem Schloss-Schönbrunn-Orchester ein musikalisches Feuerwerk an Walzerseligkeit und beschwingten Operettenmelodien.

Karten im Vorverkauf gibt es unter 0664/6464303 oder unter karten@schlossthalheimclassic.at

