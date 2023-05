Lastkrafttheater gastiert wieder in Herzogenburg

Am Freitag, 2. Juni, gastiert das Lastkrafttheater wieder in Herzogenburg. Ab 19.30 Uhr wird im Garten des Volksheims die Komödie „Ein seltsames Paar“ von Neil Simon aufgeführt. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Volksheim statt. Der Eintritt ist frei. Darsteller sind David Czifer, Max Mayerhofer, Anna Dangel, Patrick Kaiblinger und Sarah Victoria Reiter. Regie führt in bewährter Weise Nicole Fendesack.

Worum geht es in dem Stück? Die Pokerrunde, die sich regelmäßig im Loft des geschiedenen Sportreporters Oskar trifft, ist verwirrt: Felix ist verschwunden: Er will sich umbringen, da seine Frau die Scheidung eingereicht hat. Oskar weiß keinen anderen Ausweg und nimmt den Freund bei sich auf. Doch was am Anfang aussieht wie eine ganz normale Männer-WG, entpuppt sich bald als eheliches Panoptikum: Felix beginnt mit allen erdenklichen Desinfektionssprays und Putzutensilien Oskars Wohnung Männerkiste gnadenlos umzukrempeln und auf den Kopf zu stellen. Aus Oscars originell-chaotischer Single-Behausung wird dank Felix´ unermüdlicher Schaffenskraft ein steriler und keimfreier Musterhaushalt. Als Oskar seinen Freund Felix schließlich hinauswirft und die Zweck-WG für beendet erklärt, nehmen die Verwechslungen Ihren Lauf, denn Felix landet geradezu auf dem Sofa der gutaussehenden Schwestern von nebenan, auf die bereits Oskar ein Auge geworfen hat. So nehmen die Verwicklungen ihren Lauf und das unterhaltsame Theatererlebnis ist perfekt!

