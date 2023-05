Leseabend in Traismauer

Im Mittelpunkt des fünften Leseabends des Literarischen Kreises Traismauer im neuen Jahr stand eine Lesung von Hans Eder, der aus „Die große Häfen-Elegie" (ein Klassiker der österreichischen Kabarettszene der 70er Jahre) von Herwig Seeböck vortrug.

Der österreichische Schauspieler, Regisseur und Kabarettist Herwig Seeböck (1939 – 2011) studierte ursprünglich an der Akademie für angewandte Kunst Malerei. Zur Finanzierung seines Studiums übernahm er am Burgtheater Statistenrollen. Im Alter von 25 Jahren wollte Seeböck nach einem Heurigenbesuch mit einem Freund bei zwei Küchenmädchen im oberen Stockwerk eines Wirtshauses in Grinzing fensterln. Sie wurden von der Polizei gestellt und für Einbrecher gehalten und auch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt zu viereinhalb Monaten Gefängnis verurteilt. Aus dieser Erfahrung entstand die „Große Häfenelegie“ mit Charakterstudien, kriminellen Tipps und Alltagsphilosophien.

Im zweiten Teil des Abends, nach der Erfrischung am Buffet, lasen wieder einige Autoren des Literarischen Kreises eigene Texte. Die nächste Lesung findet am Freitag, 9. Juni, ebenfalls im Feuerwehrhaus in Stollhofen statt. Dabei wird die Autorin Veronika Girsch ihr neues Buch mit dem Titel „Dalebt und dalost“ (gereimte Geschichten in Mundart) präsentieren.

