Neue Konzertreihe in Herzogenburg

Ein Highlight im Kulturprogramm ist die Konzertreihe „Heimspiel“, die erstmals auf dem Programm steht. Die Herzogenburger Künstlerinnen und Künstler stehen bereit und freuen sich schon auf die Open-Air-Clubkonzerte, die in den nächsten Wochen jeweils an den Donnerstagen im Hof des Kulturzentrums Reitherhaus – bei Schlechtwetter im Sparkassensaal – über die Bühne gehen. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets zu zwölf Euro gibt es ausschließlich an der Abendkassa, freie Platzwahl; 50 Prozent Ermäßigung für Schüler bis 18 Jahre sowie für Lehrlinge, Studierende und Präsenzdiener mit Ausweis.

Start ist am Donnerstag, 6. Juli. Unter dem Titel „Homebase“ spielen Robin Gadermaier, Dina Höblinger und Martin Arnold auf. Am 13. Juli gibt es „Asoda“ mit Joachim Riegler und Simon Scharinger, am 10. August gastieren unter dem Titel „La Prière“ Mike Herting und Martin Arnold – und am 24. August sind Simon Zöchbauer, David Six und Judith Schwarz bei „Starry Nights“ zu hören.