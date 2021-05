In den vergangenen Tagen haben die Verantwortlichen der Fine-Art-Galerie in der Wiener Straße 10 ihr überarbeitetes Programm(Ausstellungen und Konzerte) für das Restjahr 2021 präsentiert.

Wegen Corona mussten mehrere Frühjahrs-Veranstaltungen zum Teil abgesagt oder auf einem späteren Zeitpunkt verschoben werden. Mit dem Konzert „Bartolomey & Bittmann“ am kommenden Montag, 31. Mai, ab 19 Uhr wird der Veranstaltungsreigen des Galerie- & Kunstvereins „Fine Art“ wieder aufgenommen.

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass die geplanten Veranstaltungen in den nächsten Monaten planmäßig abgehalten werden können. Wir freuen uns sehr, mit Matthias Bartolomey am Cello und Klemens Bittmann an der Violine und Mandola zwei wunderbare Musiker demnächst in der Galerie zu Gast zu haben“, blickt der Obmann des Kunstvereins, Bernhard Schneider, voraus.

Das Duo bringe jene musikalischen Tugenden leichtfüßig auf den Punkt, die man üblicherweise nicht mit klassischen Instrumenten verbinde: unbändige Spiellust und radikalen Rhythmus. Schneider: „Es wird mit Sicherheit ein einzigartiges Konzert unter Einhaltung der neuen Corona-Bestimmungen werden.“

Aufgrund der zahlreichen Engagements der aufstrebenden Musiker musste der Konzertabend für einen eher ungewöhnlichen Montagstermin angesetzt werden. Um eine rechtzeitige Reservierung wird aufgrund der beschränkten Sitzplatzkapazitäten gebeten.

Nächste Ausstellung

findet ab 25. Juni statt

Im vergangenen September wurde das zehnjährige Bestandsjubiläum der „Fine-Art-Galerie“ mit zwei Konzerten und einem Rückblick in multimedialer Form als auch einer Sonderausstellung im sogenannten „10er- Haus“ in der Innenstadt begangen. Der Start ins neue Vereinsjahr war wiederum durch die Pandemie geprägt, wobei die Ausstellungen noch leichter durchführbar waren.

„Nach der gut besuchten Ausstellung der renommierten Fotokünstlerin Inge Morath wird es ab dem 25. Juni eine ,Drei-Generationen-Ausstellung“ mit Werken von Valie Export, Perdita Manuela und Patrick Chan geben. Weiters wird am Sonntag, 27. Juni, ab 16 Uhr der bekannte Wiener Fotograf Leo Kandl seinen neuen Bildband präsentieren“, erklärt Kunst-Mäzen und „Hausherr“ Martin Lutz.

Für heuer sind ab September dann noch sechs Konzerte und zwei weitere Ausstellungen geplant.