Kulturelle Sternstunde in Walpersdorf

Es war ein Wochenende, wie man es sich als Musik- und Kunstbegeisterter nur erträumen kann: Das „Fest der Lebensfreude“ im Traisental lockte auch heuer wieder zahlreiche Gäste aus nah und fern in die Region – und begeisterte sie restlos. Zwei Konzerte im Festsaal des Schlosses, eine Messfeier mit musikalischer Gestaltung in der Schlosskapelle und ein „Aufspiel“ im voll besetzten Schlosshof sorgten dafür, dass man an beiden Tagen als Autofahrer in Walpersdorf oft vergebens einen Parkplatz suchte. Viele Besucher, auch aus anderen Bundesländern, lernen das Traisental erst durch die vielen Konzerte im Schloss, und besonders durch das Kulturfest im Sommer, kennen.

Heuer war das Fest dem Dirigenten und Geiger Emmanuel Tjeknavorian gewidmet, der von Publikum und Fachwelt gleichermaßen als vielseitige Künstlerpersönlichkeit geschätzt wird. Seit der Spielzeit 2022/23 hat er den Schwerpunkt seines musikalischen Schaffens auf das Dirigieren verlagert. So leitete er zuletzt unter anderem die Münchner Symphoniker, das Orchestra Haydn die Bolzano e Trento und das Linzer Bruckner-Orchester.

Mit seiner Laufbahn als Dirigent knüpft Emmanuel Tjeknavorian an sein vorangegangenes Wirken als Geiger an. Seit er 2015 beim Internationalen Sibelius-Wettbewerb einen Riesenerfolg verbuchen hatte können, hat er in den zurückliegenden Jahren in den international bekanntesten Sälen und mit großen Musikern konzertiert. Seit mehreren Jahren spielt Emmanuel Tjeknavorian auf einer Violine von Antonio Stradivari – aus Cremona 1698 –, einer großzügigen Leihgabe eines Gönners der Beare's International Violin Society.

Er wurde 1995 in einer Wiener Musikerfamilie geboren und begann seine musikalische Ausbildung im Alter von fünf Jahren. Zeitgleich zu seinem Violinstudium wurde er seit seiner frühesten Jugend von seinem Vater, dem Komponisten und Dirigenten Loris Tjeknavorian, an das Dirigieren herangeführt.

In Walpersdorf spielte er am Samstag mit Marie-Therese Schwöllinger, Benedict Mitterbauer, Jeremias Fliedl und Jakob Stepp – am Sonntag dirigierte er das von ihm gegründete Matrix-Orchestra, das hier zum ersten Mal zu sehen und zu hören war. „Es war eine Sternstunde für Walpersdorf“, wie Kulturobmann Stephan Frotz bei der Vorstellung betonte. Tjeknavorian hat für die Abschlussmatinee des Kulturfestes ganz spezielle Stücke ausgewählt. Gespielt wurden Werke von Wagner, Tschaikowsky, Mahler, Ravel und Bartok. Solist war der erst 23-jährige Cellist Jeremias Fliedl, dem eine große internationale Karriere vorausgesagt wird.

Den Herzogenburger Daniel Gutmann, der nach dem Samstag-Konzert beim „Aufspiel“ im Schlosshof mit dem Trio Hijsa-Koschelu eine Hommage an das traditionelle Wiener Lied brachte, braucht man nicht extra vorzustellen: Gemeinsam mit seinem Bruder Philipp Gutmann gehört er wie Otto Schandl, der mit seinem Motettenchor am Sonntagvormittag in der Schlosskapelle Antonio Caldaras Missa in G-Dur zu Gehör brachte, zu den bekanntesten Musikergrößen der Traisenstadt.