Viele Promis im Schloss Walpersdorf

Zwei Tage Kunstgenuss pur gab es vergangenes Wochenende beim Kulturfest der Lebensfreude im Schloss Walpersdorf, das großteils dem herausragenden Künstler, Dirigenten und Geiger Emmanuel Tjeknavorian gewidmet war. „Wir freuen uns auf seine künstlerische Vielseitigkeit und laden alle Generationen herzlich ein, mit uns unbeschwerte und erlebnisreiche Stunden auf Schloss Walpersdorf in sommerlicher Lebensfreude zu genießen“, so der künstlerische Leiter, Harald Kosik.

Die musikalische Eröffnung des Kulturfestes unter dem Titel „Fatales Erkennen der miserablen Wirklichkeit“ brachte am Samstagabend zwei Werke – das Streichquartett A-Dur von Alexander Glasunov und Franz Schuberts Streichquartett C-Dur mit Emmanuel Tjeknavorian, Marie-Therese Schwöllinger, Benedict Mitterbauer, Jeremias Fliedl und Jakob Stepp. Nach dem Konzert gab es im Schlosshof ein „Aufspiel“ mit Bariton Daniel Gutmann und dem Trio Hojsa-Koschelu. Am Sonntag stellte nach der traditionellen Messe in der Schlosskapelle dann Emmanuel Tjeknavorian im Festsaaldas „Matrix-Orchestra“ vor.

Unter den vielen Besuchern – auch aus Wien, Graz und St. Pölten – sah man unter anderem Elisabeth Süss, den Arzt Oswald Egerer und Elisabeth Heuritsch, Christine Sieberer, Harald und Doris Gruber, Andreas und Margit Kickinger, Philipp Gutmann, Stadtpfarrer Mauritius Lenz, Eva Pipan, Otto und Erna Schandl sowie Helmut und Elisabeth Haberfellner.