Erika Pluhar begeisterte in Traismauer

Beim jüngsten Kultursommer-Konzertabend gastierte die Schauspielerin und Schriftstellerin Erika Pluhar in Traismauer. Einmal mehr war der Schlosshof ein idealer Rahmen für eine gelungene Veranstaltung. Kulturstadtrat Andreas Rauscher und Programmintendantin Sophie-Anna Melichar konnten dazu auch die Stadträte Veronika Haas und Rudolf Hofmann, die Gemeinderätinnen Sabine Strohdorfer, Tanja Warlich und Elisabeth Nadlinger, die Kommerzialräte Norbert Fidler und Dieter Lutz, als „Sponsoren des Abends“ auch Vertreter der Firma Bekum sowie weitere Wirtschafts- und Vereinsvertreter begrüßen.

Erika Pluhar war jahrzehntelang als Schauspielerin anerkannt und bekannt. Ihr gelang, was in der Kulturlandschaft nur wenigen gelingt: trotzdem auch als Schriftstellerin Anerkennung zu finden. So erhielt sie 2009 den Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln. In ihrer Lesung „Pluhar liest Pluhar“ wählte sie aus der Fülle ihrer Bücher aus, präsentierte kurzweilig ihre selbst verfasste Lyrik und sang a cappella ihre eigenen Liedtexte.

Für das leibliche Wohl sorgte der Gestaltungsverein Traismauer mit Obmann Reinhard Hass an der Spitze.

Die nächste Kultursommer-Veranstaltung findet am Samstag, 26. August, ab 20 Uhr im Innenhof des Schlosses statt. Dabei stehen die Schauspieler Wolfgang Böck und Adi Hirschal mit „Strizziliedern“ im Mittelpunkt.