Traismauer: Wahrzeichen belebt

Lange ist das Alte Schlosserhaus leer gestanden. Seit dem vergangenen Jahr ist wieder Leben eingekehrt, wofür der Verein „Traismauer erleben“ mit Obmann Stadtrat Rudolf Hofmann und Sascha Rier an der Spitze verantwortlich zeichnet.

Gemeinsam mit der Stadt hat der Verein ein neues Konzept zur Nutzung des einzigartigen Wahrzeichens überlegt und rasch in die Tat umgesetzt. So stellen nun verschiedene Künstler ihre Kunsthandwerke in dem historischen Gebäude aus. Neben der Ausstellung werden auch Workshops oder Schauarbeiten angeboten. Gefördert wird das Projekt von der Dorf- & Stadterneuerung. Jeder Künstler, der Interesse hat auszustellen, bekommt diese Möglichkeit. Dadurch ist auch die Vielfalt der Aktivitäten und Ausstellungen im Schlosserhaus entstanden.

„Das Alte Schlosserhaus ist ein ganz besonderes Juwel von Traismauer. Es freut mich daher umso mehr, dass ihm nun wieder Leben eingehaucht wurde und es als Treffpunkt für Künstler und Kunsthandwerksinteressierte dient“, zeigt sich Bürgermeister Herbert Pfeffer glücklich über die Reaktivierung der Sehenswürdigkeit.

Vernissage von Künstler „Fraanz“

Auch für die kommende Saison hat der Verein „Traismauer erleben“ sich wieder einiges überlegt. Start ist am Freitag, 4. Februar, abends mit der Vernissage des Traismaurer Künstlers „Fraanz“. Wer ihn schon kennt, weiß, dass er seiner künstlerischen Tätigkeit bei Bildern, über Lampen bis hin zu Möbeln freien Lauf lässt. Vor allem seine Skulptur „Donauweiberl“ in Hollenburg besitzt große Bekanntheit.

Workshop: Kinder können Spielfiguren drechseln

Im Alten Schlosserhaus kann man von Samstag, 5., Februar, bis Samstag, 23. April, immer samstags von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr einen Querschnitt seiner jüngeren Werke bewundern.

Weiter geht es rechtzeitig zu Beginn der Semesterferien am Samstag, 5. Februar, mit einem Workshop für Kinder zum Drechseln von Mensch-ärgere-dich-nicht-Figuren. Der Workshop findet von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr statt. Kinder ab zehn Jahren können unter Anleitung von Karl Paleček mit Profiwerkzeug an einer richtigen Drechselbank ihre eigenen Figuren herstellen. Das Holz ist vorbereitet, Kleidung, die auch staubig werden darf, ist von Vorteil. Jedes Kind kann zumindest vier Spielfiguren selber drechseln und nachher nach Belieben bemalen.

Der Workshop dauert jeweils eine halbe Stunde. Eine Voranmeldung unter 02783/8651 bei der Stadtgemeinde Traismauer ist notwendig.

Schlüsselanhänger,selbst geschmiedet

Zum Ende der diesjährigen Semesterferien gibt es einen weiteren Workshop: Kinder können ins Schlosserhaus kommen und unter fachkundiger Anleitung beim Schmieden mitmachen.

Thomas Gärtner wird am Samstag, 12. Februar, von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr im Alten Schlosserhaus die Esse anheizen. Gerne können Besucher beim Schmieden zusehen, Kinder dürfen auch selbst den Hammer in die Hand nehmen und am eigenen Schlüsselanhänger mitarbeiten.

Für diesen Workshop ist keine Voranmeldung notwendig.

