Dass er schon immer ein besonders Faible für etwas eigenwillige Sachen hat, bewies vergangene Woche einmal wieder der Besitzer des Hametner Bauernmuseums, Josef Sonnleitner. Der Buchautor und Filmemacher und auch als Verfechter des „Ohrwaschelbrunnens“, der viele Jahre lang den Herzogenburger Rathausplatz zierte, hat einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Region. Ihm fällt immer wieder etwas ein.

Nun hat er ein neues Vorhaben gestartet und zwar eine Statue des Heiligen Florian, aus Bestandteilen eines alten 15er Steyr-Daimler-Traktor gefertigt. Mit seinen Freunden Poldi Helm und Robert Ratzenböck – die auch die Traktor-Teile beigesteuert haben – sowie Franz Amon, bastelte er die Figur des Heiligen Florian, die er zukünftig auch als erstes Martel in Hameten aufstellen lassen möchte.

Bereits im April im vergangenen Jahr startete Sonnleitner die Aktion der Installation einer großen Dreifaltigkeitsdarstellung an einer Scheunenmauer in seinem Heimatdorf, wo zwei verrostete Sensenblätter die beiden Flügel der Taube und eine Harke den Schnabel darstellen, darunter zwei Eggenflügel als Dornenkrone und das Kreuz des Heilands aus alten verwitterten Holzbrettern.

„Im Argen liegt es noch immer in der bäuerlichen Kunst“

„Seit meinem 20. Lebensjahr setze ich mich mit moderner Kunst auseinander und war immer betrübt, dass im bäuerlichen Bereich sich kaum etwas bewegte. Die echte Volksmusik musste der volkstümlichen weichen, und auf den Bauernhäusern prangten Imitationen vom früheren bäuerlichen Leben. Mit großer Freude erfüllte mich Hubert von Goisern mit dem Versuch, der Volksmusik ein neues Kleid zu verpassen, was ihm meiner Meinung auch ganz respektabel gelang. Im Argen liegt es aber noch immer in der bäuerlichen Kunst. Von den früheren Bauern, die ohne Ausbildung in dieser Kunstgattung tolle Kunst produzierten, zeugen viele Relikte. Da ich nun als pensionierter Bauer sehr viel Zeit habe, versuchte ich ohne besondere Ausbildung, Bäuerliches zu kreieren. Die bäuerliche Kunst entsteht im Kopf – und eigentlich wollte ich zuerst den Heiligen Sebastian bauen, der einst im römischen Circus Maximus mit Keulen erschlagen wurde. Da ich aber fand, dass der Heilige Florian, der mit einem Mühlstein um den Hals in der Enns ertränkt wurde, mehr Beziehung zum bäuerlichen Laben hat, habe ich mich dafür entschieden“, erklärte Sepp Sonnleitner, den es schon immer störte, dass es in seiner Katastralgemeinde kein Marterl vorhanden ist.

Nun versucht er mit dem Traktor-Florian dieses Manko endlich auszumerzen. „Es wird ein Marterl, wie es bis jetzt noch nicht gegeben hat und wir wollen es natürlich auch im Rahmen einer Feldmesse segnen lassen“, erzählte Sepp Sonnleitner von seinen Vorhaben im Gespräch mit der NÖN – um sich im Anschluss gleich wieder an die Arbeit zu machen.