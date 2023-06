Traismaurer Galerie zieht Frühjahrsbilanz

Die Frühjahrssaison des Kunstvereins „Fine Art“ ist bislang sehr zufriedenstellend verlaufen. Es fanden mehrere Ausstellungen und Konzerte in den Räumlichkeiten des sogenannten „10er-Hauses“ statt. Bis zum vergangenen Sonntag war die sehenswerte Fotoausstellung mit dem Titel „Seventeen Sisters“ zu sehen. Mehrere passionierte Hobby- und Berufsfotografen, Stefan Sappert, Martin Gansrigler, Lothar Rübelt, Leo Kandl, Dario Mitidieri, Lou Stoumen, Thomas Gobauer, Martin Lutz, Reinhard Prenn, Michael Seirer, Martin Skopal, Karin Svadlenak-Gomez, Jutta Fischel und Bernhard Schneider, haben bei der jüngsten Ausstellung die diversen Ausstellungsräume der Fine-Art-Galerie in eine interaktive Liebeserklärung an die analoge Fotografie verwandelt.

Vor wenigen Tagen war die erfolgreiche Schriftstellerin (mit Traismaurer Wurzeln) Cornelia Travnicek zu Gast. Sie präsentierte ihr neues Buch „Assu. Aus Reisen“. In ihrem neuen Lyrikband geht Cornelia Travnicek mit ihrer Sprache auf Reisen, von Mitteleuropa bis in den Fernen Osten. An jedem Ort haben ihre Gedichte eine andere Färbung. Das, was sie erlebt, formt ihr Schreiben. Musikalisch umrahmt wurde die Buchpräsentation von dem Jazzpianisten Andreas Mayerhofer.

Unmittelbar vor der Sommerpause finden noch zwei Veranstaltungen in der Fine-Art-Galerie statt. Zunächst wird am kommenden Freitag, 16. Juni, ab 19 Uhr die Ausstellung „eXmedia 23“ eröffnet werden. Zum Abschluss des Veranstaltungsreigens findet am Freitag, 23. Juni, ab 20 Uhr ein Konzertabend mit der Sängerin Federica Ferrari samt Ensemble statt.