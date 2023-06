Singalong: Traismaurer singen gemeinsam

Die Volkshochschule Traismauer bietet jedes Semester eine bunte Palette an Kursen für Jung und Alt an. Seit vergangenen Herbst gibt es auch den Kurs Singalong unter der Leitung von Gitti Rummer, der großen Anklang in der Bevölkerung findet. Auch im nächsten Semester wird der Kurs Singalong stattfinden.

Beim Singalong steht das gemeinsame Singen von Melodien, die gut tun, im Vordergrund. Es gibt keine Auftritte, kein Vorsingen, kein Bewerten – es gibt nur den Moment, den die Teilnehmer und Teilnehmerinnen singend genießen.

Gesungen werden Lieder, die einfach und ohne Notenkenntnisse erlernt werden können, Circlesongs, Kanons, Lieder zur Jahreszeit - einfach alles, was Freude macht. Das Ziel ist es, nach dem gemeinsamen Singen erfüllt und fröhlicher als vorher dem Alltag wieder zu begegnen.

Am Freitag, den 9. Juni, findet erstmals ein Musikabend trommelnd und singend statt. Gitti Rummer und Andy Winkler laden alle Menschen herzlich ein, die gemeinsam singen, trommeln, klatschen und lachen wollen. Von 17 bis 19 Uhr wird dem Flow der Musik nachgegangen und Rhythmus gespürt. Die Anmeldung erfolgt bei der Volkshochschule Traismauer unter 02783/8651 oder stadtgemeinde@traismauer.at .

Neue Kurse willkommen

Gerne nimmt die Stadtgemeinde auch neue Kursangebote für das Herbstsemester 2023 auf. Wenn Sie gerne einen neuen Kurs, Workshop oder Vortrag anbieten möchten, melden Sie sich bitte bei Frau Mag. Weiss unter weiss.nicole@traismauer.at oder 02783 8651.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.