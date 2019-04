Sehr emotional war teilweise die Stimmung beim Infoabend im Volksheim, zu dem am vergangenen Donnerstag die Stadtgemeinde eingeladen hatte. „Es ist ein Thema, das viele Herzogenburger bewegt, die mit dem Lärmproblem zu kämpfen haben, das der Verkehr auf der S 33 verursacht“, erklärte SP-Bürgermeister Christoph Artner.

Stefan Prem, Geschäftsführer der Herzogenburger Ingenieursgemeinschaft Prem und Karl Zeillinger, Lärmschutzprojektleiter der Asfinag, bemühte sich, die Ergebnisse der Lärmmessung, die im Oktober des Vorjahres gemacht worden waren, den zum Teil aufgebrachten Besuchern der Veranstaltung näher zur bringen. „Wir werden nur mit technischen Informationen zugeschüttet“, lauteten lautstarke Zurufe aus protestierendem Publikum.

Die Techniker versuchten, zuerst ihre Ausführungen darzustellen, um dann für Fragen zur Verfügung zu stehen, wurden aber gleich mit Zwischenrufen wie „Ich bin auch Techniker und ich bin es gewohnt, Zwischenfragen zu stellen, diese gleich beantwortet zu bekommen und nicht auf später vertröstet zu werden“ konfrontiert.

Nur ein einziges Mal gab es 52 Dezibel

Prem und Zeillinger blieben sachlich und berichteten von den Messungen, die von fünf Punkten aus – Oberndorfer Ortsstraße, Ossarner Ortsstraße, St. Andrä, Einöd und Herzogenburger Bachgasse – gemacht wurden. Resultat: In der Bachgasse sind 52 Dezibel gemessen worden, sonst bewegten sich die Ergebnisse immer innerhalb der 50-Dezibel-Grenze; was vom Publikum mit ironischem Gelächter aufgenommen wurde.

Fakt ist, dass der Lärm durch das starke Verkehrsaufkommen in den vergangenen Jahren, auch durch die neue Verbindung nach Wien über die Donaubrücke in Krems, stark zugenommen hat. Derzeit rollen täglich weit mehr als 30.000 Fahrzeuge mit großteils 130 Stundenkilometern an der Stiftsstadt vorbei. Der Auwald östlich der Straße, der doch einen Teil des Lärms absorbierte, ist den vergangenen Jahren sehr massiv abgeholzt worden. Dadurch entstand eine große Lärmbelastung, besonders in den östlichen Regionen, an der direkt an der S 33 liegenden Schrebergartensiedlung und in der Bachgasse westlich davon.

Lärm hat zugenommen

Vorgeworfen wurde den Vortragenden unter anderem, dass die Lärmmessung nur an einem Tag und nicht an mehreren Tagen mit verschiedenen Windrichtungen – und außerdem in der Ossarner Ortsstraße und nicht in der Karl-Grundmann-Straße – gemacht wurden, dass bis jetzt noch keine 100-Stundenkilometer-Beschränkung verordnet, keine weiteren Lärmschutzwände aufgestellt und kein Flüsterasphalt aufgetragen wurde.

Die Techniker konterten damit, dass sie die sehr wertvollen Lärmmessgeräte nur dort aufstellten können, wo Grundstückbesitzer den Platz zur Verfügung stellen, dass Schrebergärten gar nicht geschützt werden dürften, sondern nur ständig bewohnbare Einheiten, dass es kein neues Lärmschutzgesetz gebe, wo hier eine 100-Stundenkilometer-Beschränkung gefordert werden könne – und dass es mittelfristig – also in den nächsten drei bis fünf Jahren – nicht möglich sein wird, hier einen Flüsterasphalt zu bekommen.

„Es war damals bei der Planung der S 33 im Gespräch, die Schnellstraße nicht oberhalb des Straßenniveaus, sondern unterhalb zu führen und die Querstraßen, die jetzt darunter durchgehen, als Brücken darüber zu führen. Hier wäre der Verkehrslärm natürlich gedämmt gewesen. Warum schlussendlich anders entschieden wurde, ist müßig, jetzt danach zu fragen, denn länger als 15 Jahre in die Zukunft zu schauen, ist bei solchen Projekten fast eine Unmöglichkeit“, erklärten die Techniker.

Bürgermeister Christoph Artner dankte abschließend für die zahlreiche und rege Teilnahme an diesem aufwühlenden Abend und versprach, dieses Thema nicht unter den Tisch fallen zu lassen.