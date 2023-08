Zaungäste beim Herzogenburger City-Run

Nicht nur zahlreiche Sportler — 52 an der Zahl — beteiligten sich am Herzogenburger City-Run, auch viele Fans und Sportbegeisterte kamen am Freitagabend zur Time-Out-Sportsbar, um die Läufer und Nordic Walker anzufeuern — darunter natürlich auch Familienangehörige, die die Daumen für ihre Lieben drückten. Der 7,8-Kilometer-Parcours ging in sechs Runden durch die Innenstadt, die an diesem Abend für den Verkehr gesperrt war. Er verlangte manchen Teilnehmern einiges ab. Doch es gab keinen Unfall und keine Zwischenfälle — und nach eineinhalb Stunden war alles vorbei. Für alle Teilnehmer gab es viel Applaus.

Unter den vielen Zaungästen sah man auch Bürgermeister Christoph Artner, Thomas und Daniela Reiprich mit Sohn Lars, der nicht mitlaufen konnte, weil er sich beim Fußballspiel schwer verletzt hatte, Kathi Vermeulen-Figl mit Gatten und Töchterchen sowie Evelyne Moser-Bruckner, die die Listen führte und das Essen und die Getränke für die Sportler nach dem Lauf herrichtete. Den Nordic Walkern schlossen sich die Stadträte Max Gusel und Erich Hauptmann an.