Herzogenburgs Jungschar im Waldviertel

Für viele Kinder gehört eine Woche Lagerleben ganz einfach zu den Ferien – egal ob Feuerwehrjugend-, Ministranten- oder Jungscharlager – eine Woche unter Gleichaltrigen ist eine tolle Sache, die man als Jugendlicher erlebt haben muss, um mitreden zu können.

Auch die „Wakaiuks“, die Mädchen und Buben der Herzogenburger Jungschar, zog es heuer in der zweiten Ferienwoche wieder ins Waldviertel, wo sie neun wunderschöne Tage in Altmanns bei Heidenreichstein, erleben durften. Es war heuer nur eine kleinere Schar, der Bestand an Jungscharkindern ist zurückgegangen. Aber sonst war alles wie früher: Die Zelte und die beiden Kochstellen wurden selbst errichtet, denn gekocht wurde jeden Tag selbstverständlich von den Kindern selbst. Neben Spiel und Spaß wurde dabei auch spielerisch gelernt – und natürlich auch ein bisschen gewandert. Während es bis 2015 noch ab und zu ein Wanderlager gab, wo man mit Planwagen zig Kilometer durch das Land gezogen ist und jeden Abend ein neuer Standplatz gesucht werden musste, ist man in den vergangenen Jahren beim Standlager geblieben. Wenn gewandert wird, dann geht es abends wieder zum gleichen Lager zurück. So gab es heuer eine Wanderung zur Burg Heidenreichstein, zu einem Badeteich und eine Nachtwanderung, die bei allen Teilnehmern sehr gut angekommen ist.

So wie in den Jahren zuvor – die „Wakaiuks“ wandern seit 1972 quer durchs Waldviertel – gab es auch heuer wieder ein Lagermotto. Es lautete – wie auch bei den heurigen Nökiss – „Forschen, finden und versuchen“, wobei man sich schon etwas auf die Kindersommerspiele und ihre Werkstätten vorbereitet hat.

Höhepunkt war wie immer die Lagerfeuermesse mit Stiftsdechant Mauritius Lenz, der gemeinsam mit seinem Mitbruder Joachim Niewiadomski am letzten Abend aus der Heimat angereist war. Gemeinsam mit den Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern, die auch gekommen waren, dankte man für die herrliche Lagerwoche, bei der sich heuer in der Waldviertler „Wildnis“ niemand eine gröbere Verletzung zugezogen hat.