CTPark St. Pölten-Nord: Arbeiten schreiten voran

An der Gemeindegrenze zu Herzogenburg entsteht an der Traismauerstraße, nördlich der Karl- Ahrer-Straße, der „CTPark St. Pölten Nord“. Der moderne Gewerbe- und Industriepark wird mit drei Bauteilen auf einer Gesamtfläche von rund 87.800 Quadratmetern Hallen- und Büroflächen bieten. Die erste Halle sollte bereits – wie die NÖN im August des Vorjahres berichtet hat – im ersten Quartal 2023 bezugsfertig sein. Mit einigen Monaten Verspätung ist aber die Arbeit in den vergangenen Wochen rigoros fortgeschritten. Das Projekt umfasst drei Hallen mit einer Größe von 14.664 bis 37.786 Quadratmetern und einzelnen Einheiten mit einer Fläche zwischen 2.500 und 12.000 Quadratmetern.

Hinter dem Großvorhaben steckt der Immobilienentwickler CTP Austria mit dem Österreich-Chef Karl Brückner. Gegründet hat es vor 23 Jahren der Holländer Remon Vos, der in Tschechien Handel betrieb, eine Halle anmietete, jedoch mit ihrer Qualität nicht zufrieden war. „Dann baue ich eben selbst eine Halle“, beschloss er und legte damit in Humpolec (Tschechien) den Grundstein für den ersten CTPark.

Mittlerweile ist man in zehn Ländern vertreten, neben Österreich, den Niederlanden und Tschechien auch in Deutschland, der Slowakei, in Rumänien, Bulgarien, Polen, Ungarn und Serbien. Gesamtfläche der Immobilien: elf Millionen Quadratmeter.