Feuerwehrjugend aus Fladnitztal war mit Feuereifer bei der Sache

Das 49. Landestreffen der Feuerwehrjugend fand in Winklarn (Bezirk Amstetten) statt. Dort nahmen heuer nach drei Jahren Pause 5.908 (!) Teilnehmer (Jugendliche und Betreuer) aus ganz NÖ teil.

Die Freiwilligen Feuerwehren Hain-Zagging, Statzendorf und Kuffern leisteten dazu einen Beitrag mit 15 Kindern und sechs Betreuern.

Bereits am Mittwoch durfte man im Zeltlager das Jugendzelt aufbauen, um den Stress bei der Anreise am Donnerstag zu vermeiden. Am Donnerstagmorgen erfolgte schließlich die gemeinsame Anreise und die Zelte im "Unterlager Ost" wurden bezogen. Nach dem ersten gemeinsamen Mittagessen im Essenszelt stand am Nachmittag auch schon der erste Bewerb für die unter Zwölfjährigen (Jugendbewerbsabzeichen) auf dem Programm. Am Abend folgte noch die offizielle Lager-Eröffnung.

Am Freitagmorgen hieß es früh aufstehen, da die Jugendlichen bereits um 8 Uhr für die Lagerwache eingeteilt waren. Hier musste der Ausgang zum Bade-Bereich bewacht und kontrolliert werden, damit nur Teilnehmer mit Betreuer das Gelände verlassen beziehungsweise nur Teilnehmer des Landestreffens das Gelände wieder betreten. Am Nachmittag trat die Gruppe der über Zwölfjährigen zum Jugendleistungsabzeichen an. Dabei galt es, als Gruppe die Hindernisbahn zu überwinden, Schläuche auszulegen, Zielspritzen mit der Kübelspritze, Knoten und Geräte zuzuordnen. Danach musste noch der Staffellauf absolviert werden. Die Kinder freuten sich dabei über ihre sehr gute Leistung. Zurück am Zeltplatz, gab es wieder Abkühlung bei einer Wasserschlacht und beim Baden in der nahegelegenen Ybbs.

Am Samstag folgte der Besuchertag, an dem einige Eltern, Großeltern, Geschwister und Mitglieder der Kinderfeuerwehr das Lagerleben miterleben durften. Außerdem gab es eine Vorführung von zwei großen Löschfahrzeugen und einem Bundesheer-Hubschrauber. Auch Abschnittskommandant-Stellvertreter Rudi Singer besuchte das Lager und hatte Eis für alle Teilnehmer aus dem Abschnitt Herzogenburg mitgebracht. Am Abend nahmen ein paar Gruppen zu je drei Teilnehmern an der „Unterlager-Olympiade" teil - hier konnte der großartige dritte Platz eingefahren werden, welcher nach der Siegerehrung schon fast wie der Landessieg gefeiert wurde.

Am Sonntag fand zum Abschluss des Landestreffens die Siegerehrung der Landesjugendbewerbe bei brütender Hitze statt. Danach konnten die Zelte abgebaut und verladen werden. Nach einem Zwischenstopp bei der Heimfahrt bei einer Fastfood-Kette wurden die Zelte nochmals beim Fußballplatz beim Feuerwehrhaus aufgestellt, um diese zu waschen und zu reinigen. Es folgte noch eine „interne" Siegerehrung, für die Kinder gab es nochmals Eis und für die Betreuer Kaffee und Kuchen.

Folgende Abzeichen konnten heuer errungen werden: Jugendbewerbsabzeichen (U12) in Bronze: Emma Holzmann; Jugendbewerbsabzeichen (U12) in Silber: Marie Kaiblinger; Jugendleistungsabzeichen (Ü12) in Bronze: Leona Leeb und Franzi Schuster.