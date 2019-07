Matrei in Osttirol war Schauplatz des Landjugend-Bundesentscheids im Reden. Mit dabei waren auch Theresa Herzinger (Reichersdorf/Nussdorf) und Lena Wallner (Kapelln).

NOEN Lena Wallner klassierte sich am zwölften Rang.

NÖ stellte bei diesem Wettbewerb insgesamt zwölf Teilnehmer, die sich sehr gut schlugen. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einer kirchlichen Messe.

Danach zeigten die besten Redner aus ganz Österreich wieder einmal, was mit Sprache alles möglich ist und maßen sich in den Kategorien „Spontan-Rede“, „Vorbereitete Rede“ und „Neues Sprachrohr“.

Bei den Redewettbewerben zählen vor allem Wirkung, Aufbau und Inhalt. Darüber hinaus achtet die Jury auf die Sprechtechnik und Aussagekraft. Schlagfertigkeit und Argumentation sind bei den Interviews im Anschluss an die Reden gefragt.

In der Kategorie „Vorbereitete Rede über 18“ landete Theresa Herzinger an achter Stelle. Lena Wallner belegte in der Kategorie „Spontan-Rede“ den zwölften Platz. Für die blau-gelbe Auswahl gab es auch einen Sieg, und zwar durch Brigitte Zöchbauer, Christina Gerstl, Markus Höhlmüller (Oberndorf und Purgstall/Bezirk Scheibbs) in der Kategorie „Neues Sprachrohr“.