Duo aus Region redete sich zum Sieg

Der alljährliche Redewettbewerb der Landjugend-Bezirke Herzogenburg und Tulln fand im Gasthaus Wurlitzer in Perschling statt. Die Teilnehmer traten in den Kategorien „Vorbereitete Rede“ und „Spontanrede“ gegeneinander an. Viele begeisterte und talentierte Landjugend-Mitglieder überzeugten die Jury und Zuhörer mit tollen Reden. Besonders stolz ist der Bezirk Herzogenburg auf seine Mitglieder Melanie Stöger (Sprengel Weißenkirchen) und Lukas Karner-Neumayer (Sprengel Inzersdorf), welche sich den Sieg holten. Stöger beeindruckte in der Kategorie „Vorbereitete Rede - über 18“ und Karner-Neumayer wurde in der Kategorie „Spontanrede“ zum Sieger gekürt. Weißenkirchens Obmann Bernhard Schwab gratulierte Melanie Stöger sehr herzlich: „Nun geht es weiter zum Gebietsentscheid, bei dem sie sicher ebenfalls gute Chancen hat.“

Apropos: Am Gebietsentscheid nimmt natürlich auch Lukas Karner-Neumayer teil. Wer auch dort mit einer Rede überzeugen kann, darf beim „Landesentscheid Reden“ sein Können nochmals präsentieren. Diesjährige Location ist das Stift Herzogenburg mit dem Landjugend-Bezirk Herzogenburg als Gastgeber. Bezirksleiterin Bianca Stockinger und Bezirksobmann Jakob Stelzhammer laden zum Besuch der Veranstaltung am Sonntag, 30. April, schon jetzt herzlich ein. An diesem Tag erwartet die Gäste auch der erste gemeinsame Auftritt der eigenen Bezirksblasmusik.

