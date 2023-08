In Grünz feiert man Après-Ski-Party mitten im Sommer

Die Landjugend des Bezirks Herzogenburg lädt heuer erstmals zur „Après-Ski-Party – Summer Edition“ ein. Das Bezirksfest geht an der Grünzer Kreuzung über die Bühne. Bezirksleiterin Bianca Stockinger und Bezirksobmann Jakob Stelzhammer laden am Montag, 14. August, bei der Koglmühle am Platz des neuen Direktvermarktungsladens zur sommerlichen Party herzlich ein.

Bereits ab 18 Uhr öffnet die Landjugend ihre Tore für Jung und Alt zu einem Dämmerschoppen bei freiem Eintritt. Hier dürfen sich die Gäste auf den ersten großen Auftritt der eigenen Bezirksblasmusik freuen, die dann den restlichen Abend für gute Musik sorgt. Die Besucherinnen und Besucher des Dämmerschoppens erwartet ebenso Speis und Trank der Region, allen voran schmackhafte Koteletts und Bratwürste, die direkt von der Koglmühle stammen.

Ab 21 Uhr startet dann der Partybetrieb für alle Über-16-Jährigen im großen Partyzelt mit musikalischer Umrahmung des D4-DJ-Teams. Das Oneway-Ticket kostet für alle Partybegeisterten sieben Euro, Landjugend-Mitglieder zahlen nur fünf Euro. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf verschiedene Bars, unter anderem auf eine typische Schirmbar, Kotelettsemmeln und ausgelassene Stimmung freuen.