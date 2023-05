In Obritzberg-Rust gab es diesmal keine Blumen

Die Landjugend Rust überraschte heuer wieder die Mütter nach der Heiligen Messe in der Pfarre Obritzberg mit einem besonderen Muttertags-Gruß. Blumen gab es nicht: Die Jugendlichen teilten Gemüsepflanzen wie zum Beispiel Cocktailtomaten oder Paprika zum Einsetzen an die Mütter und Großmütter aus. So haben die Mütter auch später noch etwas davon, wenn die Pflanzen Früchte tragen und diese gegessen werden können. Die Aktion wurde wieder sehr gut angenommen.

