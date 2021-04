Noch vor dem Lockdown waren kleine Häschen aus Holzscheiben gebastelt worden. Die fertigen Ostergeschenke wurden am Ostersonntag und Ostermontag unter Einhaltung von Abstand und Maskenpflicht an die Kirchenbesucher ausgeteilt. Die Freude war sehr groß. In Kombination zu diesem Geschenk wurden auch Spenden eingesammelt für die Aktion „Vernetztes Österreich“. Dabei wird der Erlös für die Erfüllung Wünsche schwerkranker oder beeinträchtigter Kinder in Österreich genutzt. Das Bild zeigt Lisa Wendl, Pfarrer Gottfried Auer und Hanna Markgraf (von links). : Landjugend Kapelln