Landjugend Kapelln eroberte den ersten Platz

Vor wenigen Tagen veranstaltete der Landjugend-Bezirk Herzogenburg den Bezirksentscheid „Go4it“ im Feuerwehrhaus Stollhofen. Bei diesem Bewerb messen sich Teams, bestehend aus vier Personen – zwei Burschen und zwei Mädchen – in Geschicklichkeit und Wissen. Der Sieg ging an die Landjugend Kapelln (Teamname: „De An“), den zweiten Platz eroberte die Landjugend Inzersdorf (Teamname: „Return of the Wildgans“) und den dritten Platz belegte die Landjugend Rust (Teamname: „Kampftrinker“).