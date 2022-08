Österreichs bester Pflüger kommt aus Kapelln

Werbung

Vor tausenden Fans ging in Graz-Dobl der 65. Bundesentscheid im Pflügen der Landjugend Österreich über die Bühne. Mario Schildendorfer aus Kapelln krönte sich dabei zum Bundessieger mit dem Beetpflug. Gemeinsam mit David Windischhofer aus St. Valentin gewann er auch die Teamwertung. Auch in den Kategorien Dreh- und Serienpflug gab es Podestplätze für NÖ.

Nur wenige Wochen nach dem Landesentscheid in Viendorf bei Göllersdorf (Bezirk Hollabrunn) ging es für die blau-gelbe Pflüger-Elite in die Steiermark zum Bundesentscheid. Ziel dieser Wettkämpfe ist ein gleichmäßiges Pflugbild ohne sichtbaren Bewuchs und Fahrspuren, das letztlich von einer Jury bewertet wird.

Gestartet wird dabei in den Kategorien Beetpflug, Drehpflug und heuer erstmals auch Serienpflug. Mario Schildendorfer aus Kapelln zeigte mit dem Beetpflug die beste Leistung und krönte sich zum Bundessieger. In der Teamwertung, in der die Punkte beider Starter addiert werden, holte er gemeinsam mit David Windischhofer aus St. Valentin noch einen zweiten Bundessieg ins Agrarland Nummer eins.

