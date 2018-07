Die Landwirtschaftliche Fachschule Warth im Bezirk Neunkirchen war vor wenigen Tagen Schauplatz des Bundesredewettbewerbs der NÖ Landjugend. Die Statzendorferin Astrid Holzinger hielt in der Kategorie „Spontanrede“ die blau-gelben Fahnen hoch und eroberte den dritten Platz im zwölfköpfigen Teilnehmerfeld.

Bei den Redewettbewerben präsentierte man in vier verschiedenen Kategorien Wortgewandtheit und Spontanität vor der Jury. Dabei zählen vor allem Wirkung, Aufbau und Inhalt der Vorträge. Darüber hinaus achtete die Jury auf Sprachtechnik und Aussagekraft. Schlagfertigkeit und Argumentation waren zudem bei den Interviews im Anschluss gefragt. Bei der „Spontanrede“, der Königsdisziplin der Redewettbewerbe, gibt es nach zwei Vorrunden traditioneller Weise ein spannendes K.O.-System. Dabei sprechen jeweils zwei Kandidaten nach einer Minute Vorbereitungszeit zu demselben Thema und kämpfen um den Aufstieg ins Finale.

Insgesamt fünf Reden hielt Astrid Holzinger im Lauf des Bewerbs.

„Haben unsere Kinder noch eine Esskultur?“, lautete eine der Fragen. „Ja, aber nicht mehr in der Form, wie wir es gewohnt waren“, sagt die Pädagogin, die an der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) in Tulln unterrichtet und derzeit die Ferien genießt. Einerseits müsse der Fokus auf das Lebensmittel an sich gerichtet werden, andererseits sollten Jugendliche ein Vorbild für Kinder sein.

Weitere Frage: „Facebook, Instagram, Snapchat: Braucht das unsere Landjugend?“ Die fast erwartungsgemäße Antwort war ein glasklares „Ja“: „Wichtig für die Kommunikation mit der Außenwelt, wichtig, um die Landjugend der Öffentlichkeit zu präsentieren.“

Der Sieg ging an die Salzburgerin Karoline Entfellner, doch für Astrid Holzinger glänzt die Bronzemedaille wie Gold: „Ich freue mich riesig darüber und möchte mich bei allen Menschen bedanken, die mir die Daumen gedrückt haben.“