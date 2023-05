Julia Völkl aus Hain redete sich zum dritten Platz

Nach dem Gebietsentscheid-Reden der Landjugend Mostviertel im Lengenbacher Saal (Neulengbach) durften die qualifizierten Talente ein paar Tage später ihr Können erneut zeigen. Der Landesentscheid fand heuer erstmals im Stift Herzogenburg statt und wurde vom Landjugend-Bezirk Herzogenburg abgehalten.

Beim Gebietsentscheid beeindruckten die Landjugendmitglieder des Bezirks Herzogenburg gleich in drei Kategorien. In der Kategorie „Vorbereitete Rede über 18“ überzeugten Julia Völkl (Sprengel Hain) mit dem zweiten Platz und Melanie Stöger (Sprengel Weißenkirchen) mit dem vierten Platz. In der Kategorie „Spontanrede“ konnte Markus Eder (Sprengel Weißenkirchen) den dritten Platz erreichen. Nicht zuletzt wurde in der Kategorie „neues Sprachrohr“ der zweite Platz abgeräumt. Dabei trat ein gemischtes Team mit Melanie Stöger, Markus Eder sowie Lukas und Matthias Karner-Neumayer (beide Sprengel Inzersdorf) an.

Drei Tage später traten Völkl und Stöger beim Landesentscheid an. Sie investierten nochmals ihre gesamte Kraft und setzten ihr Können bravourös ein. Es bestätigte sich, dass Julia Völkl ein wahres Talent für das Reden besitzt. Mit ihrer vorbereiteten Rede zum Thema „Inklusion“ überzeugte sie nicht nur die Jury, sondern öffnete auch vielen Zuschauern die Augen. Sie hob dabei besonders den Status von behinderten Menschen in der Gesellschaft hervor und zeigte auf, welche Änderungen es bereits gegeben hat. Außerdem berichtete sie davon, was die Landjugend zur Inklusion bereits beigetragen hat beziehungsweise in Zukunft noch beitragen kann. Mit diesem stets aktuellen Thema redete sie sich auf den dritten Platz unter den Teilnehmern dieser Kategorie.

Bezirksleiterin Bianca Stockinger und Bezirksobmann Jakob Stelzhammer sind sehr stolz auf ihre talentierten Mitglieder: „Es freut uns besonders, dass sie bereit sind, ihr Können beim Redewettbewerb zu zeigen. Wir gratulieren allen nochmals herzlich zu ihren Platzierungen, allen voran Julia!“

