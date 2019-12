Zu einem „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ ist die Feuerwehr Langmannersdorf am Sonntag alarmiert worden.

Kommandant Peter Luger: „Wir wurden um etwa 8.30 Uhr zum Einsatz gerufen und rückten mit neun Mann aus. Die ursprüngliche Alarmierung hat sich als falsch herausgestellt, der Pkw-Lenker, der offensichtlich schon vorher einen kleinen Unfall verursacht hatte, war am Steuer eingeschlafen. Da der Kühler beschädigt war, streikte offensichtlich der Motor kurz vor der Bezirksgrenze Richtung Tautendorf an der Landesstraße 2016 und der Pkw kam teils am Straßenrand, teils auf der Fahrbahn zum Stillstand.“ Die Feuerwehr Langmannersdorf kümmerte sich in der Folge um die Bergung des Wracks.

Warum der Mann aus dem Bezirk Tulln auf offener Straße ein Nickerchen eingelegt hatte, stand wenig später fest. Er war sehr stark alkoholisiert, der Führerschein wurde ihm sofort abgenommen.

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Heiligeneich und der Notarzthubschrauber Christophorus 2 wurden noch bei der Anfahrt/beim Anflug zurückbeordert, die Wehr Tautendorf war mit neun Mann im Einsatz.