St. Andräer Schüler lernten den Weg des Stromes kennen

In zwei lebhaften Stunden haben die Kinder der Volksschule St. Andrä den Weg des Stromes vom Kraftwerk bis zu ihnen nach Hause gründlich kennengelernt. Sie hatten dabei sichtlich Spaß, insbesondere fanden sie das Pantomime-Spiel, bei dem sie mit eigenen Bewegungen zum Beispiel das Umspannwerk oder eine Stromleitung darstellen, sehr lustig. Welche Aufgaben die einzelnen Anlagen im Stromnetz erfüllen, erklärte ihnen EVN-Workshopleiterin Gertraud Zimmer-Lintner. Am Ende des spannenden Workshops haben die Schülerinnen und Schüler den Weg des Stromes selber nachgespielt.

Schon vor dem Workshop schauen sich die Klassen, die bei der EVN den kostenlosen Workshop gebucht haben, einen EVN-Kinderfilm über Energiequellen und Kraftwerke an. Die Kinder beobachten auch, wo es in ihrer Nähe Energieanlagen gibt und wofür bei Ihnen zu Hause elektrische Energie verbraucht wird. Nach dem Workshop begibt sich die Klasse noch auf die Suche nach Stromverteilungsanlagen in der Region. Jetzt wissen sie nämlich, wie diese heißen und welche Funktion sie haben.

EVN-Sprecher Stefan Zach freut sich, mit welchem Einsatz und Begeisterung die Schülerinnen und Schüler mitgemacht haben und wie viel sie schon über Energie wussten. „Seit vielen Jahren bringen wir jungen Menschen auf spielerische Weise das Thema Energie in all seinen Facetten näher – der sichere und bewusste Umgang mit Strom steht dabei im Mittelpunkt.“

Der Workshop „Weg des Stromes“ ist für 3. Schulstufe bestimmt, ein Termin kann direkt über EVN Schulwebsite young.evn.at gebucht werden.

