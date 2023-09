Gereimtes und Ungereimtes gab es in Stollhofen zu hören

Dabei standen vor allem Alltagsgeschichten und Erlebtes in Form von Reimen, gespickt mit einem Schuss Humor, auf dem Programm. Seit vielen Jahren sind Anna und Adolf Laimer engagierte Mitglieder des Literarischen Kreises Traismauer und haben bereits mehrfach bei Lesungen mitgewirkt. Mit Gastlesungen von Autoren des literarischen Kreises und einem kleinen Buffet nahm der erste Leseabend nach der Sommerpause einen gemütlichen Ausklang. Die nächste Lesung findet am Freitag, 13. Oktober, ebenfalls im Feuerwehrhaus in Stollhofen statt. Dabei wird der Obmann Walter Nolz aus eigenen Texten lesen.