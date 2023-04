Nolz bleibt Obmann vom Literarischen Kreis

Der jüngste Leseabend des Literarischen Kreises stand zwar ganz im Zeichen von Büchern und Lesungen. Im Rahmen des jüngsten Vortags- und Leseabends wurde auch die Generalversammlung des Literarischen Kreises abgehalten. Dabei wurde Obmann Walter Nolz und sein Team für eine weitere Funktionsperiode von vier Jahren wiedergewählt.

Den größten Teil des Abends nahm allerdings Beatrix Vötter mit ihrem Vortrag über Hermann Hesse ein. Sie bezog sich in erster Linie auf den Roman "Siddhartha". Zum Abschluss ihres Vortrages brachte die Vortragende auch ein Gedicht und einige Zitate von Hermann Hesse zu Gehör.

Hermann Karl Hesse wurde am 2. Juli 1877 in Calw (eine Mittelstadt in Baden-Württemberg geboren und verstarb am 9. August in Montagnola in der Schweiz. Der Autor, dem 1946 der Nobelpreis für Literatur verliehen wurde, stammte aus einer evangelischen Missionarsfamilie und wuchs in einer behüteten und intellektuellen Familienatmosphäre auf. Hermann Hesse war ein fantasievolles Kind mit ausdrucksstarkem Temperament. Schon früh machte sich sein künstlerisches Talent bemerkbar. Mehrere Ehen samt Wohnsitzwechsel, zahlreiche Reisen, die Kontakte mit anderen Schriftstellern, die umfangreichen Rezensionen, die er als gelernter Buchhändler durchgeführt hat, waren für seinen literarischen Werdegang wesentlich verantwortlich.

Im zweiten Teil des Abends lasen wieder einige Autoren des Literarischen Kreises eigene Texte. Die nächste Lesung findet am Freitag, 12. Mai, ebenfalls im Feuerwehrhaus in Stollhofen statt. Hans Eder wird dabei aus „Die große Häfen-Elegie" (ein Klassiker der österreichischen Kabarettszene der 70er Jahre) von Herwig Seeböck lesen.

