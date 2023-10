Kurzweilige Lesung im Feuerwehrhaus Stollhofen

Im Mittelpunkt des jüngsten Leseabends des Literarischen Kreises Traismauer stand eine Lesung von Walter Nolz im Feuerwehrhaus in Stollhofen. Nolz ist zugleich auch der Obmann des Literarischen Kreises Traismauer. Im Jahr 2013 hat er sein erstes Buch mit dem Titel „Ich“ der Öffentlichkeit präsentiert. In dem sehr kreativ gestalteten Buch kommt vor allem die Vielseitigkeit des Autors zum Ausdruck. Der gelernte Goldschmied, er war über mehrere Jahrzehnte bei der Firma „Münze Österreich“ tätig, hat seine verschiedenen Begabungen in diesem Erstlingswerk einfließen lassen.

Bei der aktuellen Lesung hat Walter Nolz aus seinen neuesten Nonsens-Texten (manche in Reimform) und satirischen Kurzgeschichten gelesen. Im zweiten Teil des Abends, nach der Erfrischung am Buffet, lasen wieder einige Autoren des Literarischen Kreises eigene Texte.

Die nächste Lesung findet am Freitag, 10. November, ebenfalls im Feuerwehrhaus in Stollhofen statt. Dabei wird die Autorin Magdalena Vit ihr neues Märchenbuch mit dem Titel „Eine Bienengeschichte“ präsentieren.