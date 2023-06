Leseabend in Stollhofen

Im Mittelpunkt des sechsten Leseabends des Literarischen Kreises Traismauer im neuen Jahr stand eine Buchvorstellung der Autorin Veronika Girsch, die ihr neues Buch mit dem Titel „Dalebt und dalost“ (gereimte Geschichten in Mundart) präsentierte. Der Obmann des Literarischen Kreises Traismauer Walter Nolz konnte dazu auch Bürgermeister Herbert Pfeffer und Vizebürgermeister Thomas Woisetschläger begrüßen.

Veronika Girsch ist Mutter von vier Kindern und in Michelbach wohnhaft. Vor rund fünf Jahren hat sie ihre Liebe für das Schreiben entdeckt. Vor allem Erlebtes in Reimen zu fassen und mit Humor zu verkleiden, ist ihre spezielle Passion geworden. „Als ich mit dem Aufschreiben meiner gereimten Geschichten begann, dachte ich nicht daran, dass daraus einmal ein Buch entstehen könnte. Aber so schnell kann es gehen, kaum habe ich meine Gedichte öffentlich gelesen, ist auch schon ein Buch daraus geworden“, so Veronika Girsch in ihrer Einleitung zu Beginn des Leseabends.

Kurz nach ihrem Erstlingswerk folgte ein zweites Buch mit dem Titel „Dalebt und dalost“, aus dem die Autorin einige Mundartgedichte zum Besten gab. Ein Teil des Verkaufserlöses ihrer Bücher wird einem karitativen Zweck (dem Lichtblickhof in Wald bei Pyhra – einer speziellen Kinderbetreuungseinrichtung) zugeführt.

„Ein besonderer Dank gilt Margit Funk, die mit ihren Zeichnungen einen wichtigen Beitrag bei der Bucherstellung geleistet hat“, erklärte Veronika Girsch abschließend.

Im zweiten Teil des Abends, nach der Erfrischung am Buffet, lasen wieder mehrere Autoren des Literarischen Kreises eigene Texte.

Die nächste Lesung findet nach der Sommerpause am Freitag, 8. September, ebenfalls im Feuerwehrhaus in Stollhofen statt. Dabei werden Anna und Adolf Laimer aus eigenen Werken lesen.