Stollhofen: Autorin las aus eigenen Werken

Im Mittelpunkt des dritten Leseabends des Literarischen Kreises Traismauer im neuen Jahr stand eine Lesung mit Ingrid Krüger im Feuerwehrhaus in Stollhofen. Sie las aus eigenen Werken. Einige Anekdoten sowie mehrere Mundartgedichte gab sie ebenfalls zum Besten. Die Autorin wurde in Wien geboren und wohnt schon seit vielen Jahren im Wienerwald, wo sie in der Natur viel Kraft tanken kann.

Ingrid Krüger ist seit mehreren Jahren Mitglied im Literarischen Kreis Traismauer. Beiträge von ihr findet man auch in der Anthologie „Wir schreiben in Traismauer“.

