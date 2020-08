Wie schaut es eigentlich mit den Vollrath-Hallen aus?“ fragen sich viele Herzogenburger, denn bis zum Herbst vergangenen Jahres gab es in den Hallen der ehemaligen Schraubenfabrik zahlreiche Veranstaltungen. Von den Feuerwehrfesten und der „Langen Nacht der Blasmusik“ bis zum „Factory-Mashup“ der Sozialistischen Jugend und von der „Nocht in Trocht“ über das Country-Music-Festival bis zur Ö3-Disco: Alles war in den Hallen vertreten.

Heuer wurden natürlich zahlreiche Veranstaltungen in der Stiftsstadt abgesagt oder verschoben – wie eben auch das Fest der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf/Ebene und das Country-Music-Festival, das aber Ende April kommenden Jahres dort über die Bühne gehen soll.

Anfang des Jahres kursierten in der Stadt zahlreiche Gerüchte, dass das Gebäude für Veranstaltungen künftig nicht mehr zur Verfügung stünde, was aber von der Familie Miedler, die im Besitz dieser Liegenschaft ist, dementiert wurde.

Offensichtlich bereits Renovierungsarbeiten

„Wir wissen nicht, wie es mit es künftig mit den Feuerwehrfesten sein wird, wenn die beiden Wehren fusioniert werden und ein eigenes großes Haus bekommen. Da das Gebäude und die Infrastruktur aufrecht erhalten werden sollen, sind wir auf der Suche nach neuen Fest-Veranstaltern“, erklärte damals Therese Dorn, ein Mitglied der Familie Miedler. Sie hielt auch fest, im Gespräch mit einer Event-Firma zu sein, die ein Lokal für türkische Hochzeiten sucht, wo große Gesellschaften willkommen sind.

Inzwischen wurden einige Renovierungen an der Außenfassade vorgenommen – und angeblich ist auch schon an den Innenräumen damit begonnen worden, um den Groß-Hochzeiten das nötige Flair zu geben.

„Uns ist nichts bekannt, aber wir dürfen wie Räume weiterhin benutzen, das wurde uns zugesichert“, erklärt Oberndorfs Feuerwehrkommandant Stefan Luef.

Elisabeth Herzog-Fitzke jedenfalls hat ihre Zumba-Stunden, die sie lange Zeit dort abgehalten hat, schon nach Traismauer verlegt – und wie es wirklich weitergeht, darüber hüllt sich Therese Dorn nun in Schweigen. Sie will keinen Kommentar dazu abgeben.