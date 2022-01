Herzogenburger Steak-Restaurant ist jetzt in neuen Händen

Die Gerüchteküche brodelt schon länger, aber nun ist es fix: Das neue Jahr bringt eine große Veränderung im beliebten Steaklokal in der St. Pöltner Straße.

„Wir blicken wir auch in schweren Zeiten wie diesen nach vorne.“

Aus privaten Gründen hat sich Anja Bertl, Chefin des Beef & Burger, Anfang des Jahres zurückgezogen und das sehr gut eingeführte und beliebte Lokal an den bisher eher im Hintergrund agierenden Küchenchef Martin Reinprecht übergeben, der es gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Sabine Jahodinsky weiterführen wird.

Seit zwei Jahren arbeiten die beiden bereits im Beef & Burger, Martin als Küchenchef, Sabine im Service. Martin hat nach seine Lehre in der Hauben-Gastronomie und Erfahrungen in den unterschiedlichen Lokalen als Sous- und Küchenchef nun hier seinen Platz gefunden – Sabine, als Quereinsteigerin, fand schnell die Liebe zur Service-Tätigkeit.

„Gemeinsam mit unserem bereits eingespielten Team blicken wir auch in schweren Zeiten wie diesen nach vorne und freuen uns schon jetzt, die Gäste wieder begrüßen zu können“, so die beiden, die in St. Pölten in der Gutenbergstraße zuhause sind.

Keine Änderung bei Eiscafé und Schirmbar

Anja Bertl – zurzeit in Gosau – wünscht Martin und Sabine alles Gute und freut sich auf den einen oder anderen Abend im urigen Lokal – aber von der anderen Seite der Theke. Das Zeitlos-Eiscafé sowie die Schirmbar in Herzogenburg/Gosau bleiben in der Hand von Bertl.