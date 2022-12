Schnaps, Drogen & Gewalt: 29-Jähriger muss für 22 Monate hinter Gitter

Werbung

Ein 29-Jähriger aus Loosdorf musste sich gemeinsam mit seiner ehemaligen Partnerin vor dem Landesgericht St. Pölten verantworten. Das Duo hatte eine Parkbank in Traismauer und eine Mauer im Besitz der EVN in Krems mit Graffiti besprüht.

Allerdings war die 25-jährige Zweitangeklagte auch gleichzeitig ein Opfer. Der 29-Jährige hatte seine damalige Freundin unter dem Einfluss von Schnaps und Benzodiazepinen brutal zusammen geschlagen.

Am selben Tag noch machte er sich auf dem Weg zum zum Loosdorfer Friedhof, um dort am öffentlichen WC Heroin zu konsumieren. Dies endete allerdings in einer Konfrontation mit den anwesenden Gemeindearbeitern.

Die Angeklagten gaben beim Prozess unisono zu, bei allen Anklagepunkten unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden zu haben.

So schilderte die 25-Jährige, dass sie sich an den Vorfall in Traismauer gar nicht mehr erinnern konnte. Auch die Erinnerung an den Vorfall in Krems sei getrübt.

Ende Oktober schließlich eskalierte der Drogen- und Alkoholmissbrauch. Das Paar war auf dem Weg nach Loosdorf. Schon im Zug sollen die Angeklagten eine zuvor gekaufte Flasche Pfefferminzschnaps getrunken und jeweils 20 Tabletten Benzodiazepin eingenommen haben, woraufhin die Situation im Zug ernste Züge annahm.

Mit Stahlkappenschuhen ins Gesicht getreten

Der 29-Jährige wurde zunehmend aggressiv, zwischen der Frau und ihm kam es in der Folge zu einem heftigen Streit. Nachdem sie den Zug in Loosdorf verlassen hatte, ging die Auseinandersetzung auf der Straße weiter. Die 25-Jährige schilderte, dass ihr Partner sie zu Boden warf, ihr einen Schlag versetzte und ihr dann zwei Mal mit seinen Stahlkappenschuhen ins Gesicht trat. Sie hatte Glück, kam mit Prellungen davon.

Der Tag war noch nicht zu Ende: Ein paar Gemeindearbeiter trafen am Friedhofs-Areal auf den Angeklagten. Weil er den Männern bekannt war, wollten sie ihn wegschicken, allerdings gab er vor, das WC benutzen zu wollen, was sie ihm erlaubten.

Nachdem der 29-Jährige auffällig lange am WC verschwunden war, öffnete einer der Männer die Tür und erwischte ihn dabei, wie er sich Heroin spritzen wollte. Ein Streit brach aus und der Angeklagte drohte auch, die Gemeindearbeiter mit seinen Stahlkappenschuhen zu verletzten. Letztendlich verschwand er jedoch.

Aufgrund von drei Vorstrafen wurde der Erstangeklagte zu 22 Monaten unbedingter Haft verurteilt. Außerdem muss er seiner ehemaligen Partnerin 1.700 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Die Zweitangeklagte bekam eine bedingte Haftstrafe von zwei Monaten, bei ihr wurde Bewährungshilfe angeordnet. Die Urteile sind rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.